Nicolò Figini | 1 Settembre 2023

Chiara Ferragni Fedez

Le dediche di Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez con la loro storia d’amore fanno sognare i fan che li seguono in tutto il mondo. La loro relazione ha avuto inizio sette anni fa e pochi anni dopo il rapper si è inginocchiato davanti alla fidanzata pubblicamente per chiederle di sposarlo. Quel giorno è stata un’emozione unica per l’influencer, ma mai come il suo matrimonio celebrato poco tempo dopo.

Dalla loro unione sono nati due simpaticissimi e bellissimi bambini, Leone e Vittoria, i quali strappano sempre un sorriso ai follower quando compaiono nelle Stories di mamma e papà. Oggi, ad ogni modo, Federico e Chiara celebrano il loro quinto anniversario di matrimonio. Per l’occasione hanno scritto sui rispettivi profili due tenere dediche.

Partiamo con quella di Fedez: “7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, tra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me“. Parole che faranno sicuramente piacere alla Ferragni, in quando è stata la spalla del rapper nei momenti più difficili vissuti in questi anni.

Per quanto riguarda Chiara, invece, ha scritto un post in inglese. Qui di seguito potete trovare la traduzione:

“5 anni di matrimonio e 7 anni insieme. Non è sempre facile. In verità spesso è molto difficile (come tutte le cose più importanti nella vita) ma tu sei la mia persona e sono davvero felice di averti accanto”.

Tutto questo amore è condito da fotografie e video del giorno delle loro nozze. Fedez e Chiara appaiono felici e sorridenti. Tramite le loro parole, inoltre, fanno capire a tutti i fan il grande affetto che li lega ancora oggi nonostante i brutti momenti vissuti.

