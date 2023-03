Fedez e Chiara Ferragni insieme in Val Brembana (ESCLUSIVO)

Scoop

Niccolo Maggesi | 4 Marzo 2023

Fedez e Chiara Ferragni per la prima volta fotografati insieme dopo le voci della crisi. Ecco le foto esclusive di Novella 2000

Macché crisi! Ecco Fedez e Chiara Ferragni insieme, in relax nella Valle Brembana. Il cantante e l’influencer stanno trascorrendo qualche ora di spensieratezza lontano dal caos di Milano, per ricaricare le batterie e meglio affrontare i leoni del gossip che li stanno accerchiando da settimane.

Dopo le polemiche seguite a Sanremo, infatti, si è parlato di crisi nera. Fedez, che si è preso una pausa anche dai social pare per motivi di salute, ha cercato di fare argine su Instagram alle voci di una rottura dalla moglie, e lei pure.

Molti continuano però a dire che la coppia starebbe negando la realtà, e che Chiara avrebbe reagito male al modo in cui Fedez ha gestito la propria presenza (e soprattutto le incursioni del tutto impreviste) a Sanremo mentre lei co-conduceva accanto ad Amadeus e Gianni Morandi.

Queste foto, scattate in esclusiva per Novella 2000, mettono invece una volta per tutte la parola fine a qualsiasi pettegolezzo.

Fedez e Chiara Ferragni paparazzati insieme

Chiara Ferragni con Fedez e i bambini

Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso pranzo e primo pomeriggio in Val Brembana, oggi sabato 4 marzo 2023. La coppia era ospite dell’Agriturismo Ferdy a Lenna, nella provincia di Bergamo, ed è stata fotografata da valbrembanaweb.com

Una passeggiata tra i panorami della regione, l’immancabile giro sul pony per Vittoria e Leone, ma soprattutto tanti sorrisi da parte di mamma e papà, che così scalzano completamente i rumor dei giorni scorsi.

Fedez accompagna Vittoria e Leone sui pony insieme a Chiara Ferragni

Per Chiara e i bambini, il piccolo Leone e l’ultima arrivata in casa Ferragnez, Vittoria, non era la prima volta. Circa un mese fa, infatti, la mamma aveva già portato fratello e sorella a passare qualche ora immersi nella natura e tra gli animali.

La cover del prossimo numero di Novella 2000, in edicola mercoledì 8 marzo 2023

Oggi però c’era anche papà Fedez, segno che, se anche una crisi ci fosse stata, ormai è superata in pieno.