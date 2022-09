Flavia Vento in barca con Tom Cruise? Ecco le foto arrivate a Novella

Flavia Vento e Tom Cruise in barca insieme

Flavia Vento con Tom Cruise. È questo che ci assicura l’autore degli scatti che trovate in queste pagine, e che arrivati oggi a Novella 2000 non potevano essere ignorati.

Se fosse vero, sarebbe uno scoop degno di offuscare qualunque gossip del momento. Il dubbio però resta: l’uomo con Flavia è davvero Tom Cruise oppure no? Secondo la nostra fonte sembra di sì, ma per ora resta l’unica voce a confermarcelo.

Seguendo le immagini scopriamo che Flavia ha avuto il privilegio di salire sullo yacht che dovrebbe appartenere al celebre attore. Scortata prima da una barca privata, la showgirl ha raggiunto lo yacht ed è salita a presentarsi alla star di Hollywood. Sorrisi e chiacchiere (la curiosità di conoscere cosa si sono detti è davvero tanta!) hanno condito l’incredibile appuntamento, che per la Vento dev’essere stato la realizzazione del suo sogno più grande.

Flavia raggiunge lo yacht di Cruise Una volta dentro, Flavia fuma una sigaretta nell’attesa dell’attore L’incontro con Cruise ripreso dagli obiettivi dei fotografi Chiacchiere in barca tra Tom Cruise e Flavia Vento

La fan numero uno di Tom

D’altronde la showgirl non ha mai fatto mistero di avere un debole per il grande attore, di recente tornato al cinema con il fortunatissimo seguito di Top Gun. La sua ammirazione per Cruise è sempre stata così grande da esserle costata persino una truffa.

Via Twitter e poi in TV, infatti, Flavia Vento ha confidato che una volta un falso Tom Cruise l’avrebbe contattata sui social. I due hanno parlato per mesi prima che l’impostore le chiedesse dei soldi fingendosi l’agente dell’attore. Solo a quel punto l’ex gieffina ha tristemente preso atto di essere vittima d’un raggiro.

Ora invece le cose sarebbero diverse: dalle foto che abbiamo raccolto, Flavia Vento e Tom Cruise sembrano davvero insieme sulla stessa barca, e finalmente faccia a faccia.

Per quanto ne sappiamo, lui quest’estate è già venuto in Italia per lavoro. Che abbia deciso di tornare trovando occasione di conoscere la sua grande fan? Lei pare essersi chiusa in un silenzio che non ha precedenti, e che potrebbe dirla molto lunga sull’evoluzione di quell’incontro. Bisognerà quindi che l’emozione che l’ha travolta si alleggerisca, prima di pretendere di saperne di più!