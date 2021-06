Il Codacons di nuovo contro Fedez: sotto accusa il video di Mille

Ancora una volta Fedez viene preso di mira dal Codacons! Come ben sappiamo sono anni che l’associazione fa di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al rapper, e stavolta a finire sotto accusa è il video di Mille. Solo la scorsa settimana Federico ha rilasciato il suo nuovo singolo, in collaborazione con Orietta Berti e Achille Lauro, che è già una vera hit estiva. Poche ore fa per di più è stato rilasciato anche il simpatico e coloratissimo videoclip del brano, che ha già ottenuto milioni di visualizzazioni. Tuttavia il Codacons non ci sta, e anche stavolta si schiera contro il rapper.

L’associazione infatti ha presentato un esposto all’Antitrust e all’istituto di Autodisciplina pubblicitaria, chiedendo sanzioni per “per pubblicità occulta vietata dal codice del Consumo”. Nel testo e nel video di Mille infatti Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro nominano più volte il brand Coca-Cola, mostrando anche le bottigliette della bevanda. Il Codacons ha così chiesto di “vietare la diffusione del videoclip sulle reti televisive e sul web, e della canzone sulle radio nazionali, fino a che non sarà eliminato ogni riferimento alla Coca-Cola”. Ecco quanto si legge nell’esposto:

“Fedez ci ricasca e, per l’ennesima volta, si rende protagonista di una pubblicità occulta a danno degli utenti, vietata dal nostro ordinamento e dalle disposizioni varate di recente dall’Antitrust in tema di videoclip musicali. […] Il videoclip di Mille è una vera e propria incitazione al consumo di Coca-cola, oltre che una pubblicità camuffata da brano musicale che viola le regole disposte dall’Antitrust. Il testo della canzone, infatti, cita più volte la nota bevanda americana. Nel videoclip che accompagna il brano compare in continuazione il marchio “Coca-cola”, ben visibile agli occhi degli spettatori ma senza informare gli stessi circa l’inserimento di marchi a fini commerciali all’interno del video”.