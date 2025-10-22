All’interno del suo libro, Fedez rivela come ha scoperto dell’ormai famoso pandoro gate. In seguito il rapper lancia una frecciata alla sua ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez sul pandoro gate

Il libro di Fedez sta già facendo discutere. In queste ore infatti il rapper ha pubblicato il suo romanzo, nel quale svela i retroscena della sua infanzia, fino ad arrivare agli ultimi mesi. Si tratta di un racconto sincero, a tratti duro, senza filtri e alcuni dei passaggi stanno già facendo il giro del web. A attirare l’attenzione è stato in particolare il capitolo dedicato a Chiara Ferragni e alla fine del loro matrimonio. Tra i tanti temi affrontati, l’artista milanese ha raccontato anche come ha scoperto del pandoro gate, che ha coinvolto l’imprenditrice digitale a dicembre 2023, poche settimane prima della rottura definitiva. Nel libro, Federico ha ammesso di essere venuto a conoscenza dei fatti insieme al resto del mondo e in merito, come riporta FanPage, ha dichiarato:

“Non sapevo niente fino a quando a Chiara non hanno rifilato quella multa da un milione. Non mi immaginavo ci fosse un casino di quelle proporzioni. La mattina dopo, sveglia con Chiara in lacrime accanto a me. Mi sono messo a leggere le carte, ho scoperto insieme al mondo esterno quello che è successo veramente. E mi sono inca**ato”.

Ma non è finita qui. Fedez afferma di aver tentato in ogni modo di aiutare Chiara Ferragni, suggerendole di donare 1 milione di euro in beneficenza e consigliandole di non pubblicare il video di scuse. In merito il cantante aggiunge: “Io, in ogni caso, non avevo voce in capitolo. Ero fuori dal gioco, e tanto meglio, perché, se avessi aperto bocca, lei avrebbe fatto tutto il contrario”.

Infine, pur augurando un futuro radioso alla sua ormai ex moglie, Federico ha lanciato una frecciata a Chiara Ferragni e alla sua attività: “Ho dubbi perché lei di business, in realtà, non ne capisce un granché”.