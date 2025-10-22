In queste ore è uscito il libro di Fedez, L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, in cui il rapper si racconta senza filtri. Nel romanzo non manca il capitolo dedicato a Chiara Ferragni, con tanto di stoccata agli amici della sua ex moglie.

Le parole di Fedez

È uscito il libro di Fedez, L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, edito da Mondadori. Per la prima volta il rapper si è raccontato senza filtri e senza censure e ha fatto luce su alcuni retroscena inediti, partendo dalla sua infanzia fino ad arrivare agli eventi più significativi che lo hanno coinvolto negli ultimi anni. Non è mancato naturalmente il capitolo dedicato a Chiara Ferragni e alla fine del loro matrimonio. Partendo dal rapporto con la sua ormai ex moglie, Federico, come riporta FanPage, dichiara: “Siamo due estremi che per un certo momento si sono integrati perfettamente”.

Il racconto parte dall’inizio della storia d’amore tra i Ferragnez e qui l’artista milanese rivela di non aver mai avuto una complicità così forte con una donna. In merito il cantante afferma: “Con lei ho parlato delle mie paure più grandi. Con lei mi sono spogliato davvero. È stata la mia confidente. La mia spalla. Quella che non ti fa sentire solo quando tutto fa schifo e non sai più dove sbattere la testa”.

Nel 2023 inizia però una crisi che porta la coppia ad allontanarsi. Ricordando quei giorni, Fedez dichiara: “Cose, persone, eventi che avevo sempre sopportato per Chiara ora mi diventavano insostenibili. Eravamo due isole che si stavano allontanando irreversibilmente l’una dall’altra”. Ma non è finita qui. Il cantante parla infatti anche di “rapporti pessimi” tra le rispettive famiglie.

Lanciando anche a una bordata agli amici di Chiara Ferragni, il rapper aggiunge: “Durante il matrimonio ho subito, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie. […] Una serie di figure insopportabili. Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti. […] Non li guardavo nemmeno in faccia. Li trovavo insopportabilmente noiosi. Convintissimi in modo immotivato”.