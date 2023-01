NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Gennaio 2023

Fedez

Il nuovo tatuaggio di Fedez

Sono giornate intense queste per Fedez. Poche ore fa infatti abbiamo appreso che il cantante sarà a Sanremo 2023, tra gli ospiti della Costa Smeralda, e si esibirà sul “palco sul mare” che sarà in collegamento in diretta con quello principale del Teatro Ariston. Al momento dunque il rapper sta preparando una performance speciale per il suo pubblico, mentre sua moglie Chiara Ferragni come sappiamo affiancherà Amadeus come co-conduttrice della prima e della quinta serata della kermesse. Mentre attendiamo di capire come ci stupiranno i Ferragnez, poco fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Fedez si è infatti mostrato sui social completamente nudo, per mostrare ai follower il suo nuovo tatuaggio, che parte dalla gamba e ricopre tutta la schiena. Già qualche mese fa il cantante aveva mostrato ai fan il suo nuovo tattoo. Tuttavia per ultimarlo ci sono volute diverse sessioni, e solo oggi il lavoro è stato terminato definitivamente. Il disegno, che mostra un’araba fenice, come ha spiegato lo stesso Federico è dedicato ai suoi due figli Leone e Vittoria, e in merito su Instagram ha affermato:

“L’araba fenice stringe fra gli artigli l’ago dei punti di sutura e rinasce dalle ceneri generate dal fuoco acceso dai miei figli. Per la forza che siete riusciti a darmi in questo nuovo capitolo della mia vita. Leone e Vittoria”.

Il nuovo tatuaggio di Fedez non è di certo passato inosservato, e le immagini in cui il cantante appare completamente nudo stanno facendo il giro del web. I fan nel mentre attendono con ansia di scoprire come Federico ci stupirà a Sanremo, e di certo le aspettative non saranno deluse.