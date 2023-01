NEWS

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2023

Amici 22

Il duro rimprovero di Lorella Cuccarini

Oggi pomeriggio, 17 gennaio 2023, abbiamo visto una nuova puntata del daytime di Amici 22. L’appuntamento si è aperto con NDG che è stato convocato dalla sua insegnante Lorella Cuccarini. Il cantante è una delle persone coinvolte nei fatti accaduti a Capodanno e di cui nessuno sa ancora niente. Il pubblico, infatti, non è a conoscenza di ciò che gli studenti hanno combinato, ma aleggia solo un grande mistero e tante ipotesi. Fatto sta che la professoressa si è mostrata davvero molto arrabbiata:

“Io sono nera. Sono veramente arrabbiata. Tu non te la cavi così. Ma come ti viene in mente una cosa del genere? Io non lo so… Questa non è una cavolata, Nicolò. Questa è una cosa serissima. Hai 22 anni, non sei un ragazzino. Non ne hai 12. Devi tirare fuori le pa**e, il carattere e la maturità. Sei stato a un passo dall’essere fuori, lo hai visto. Quando ho visto quel filmato ti avrei appiccicato al muro, ti giuro, come genitore. Però a me non bastano più le scuse, me l’hai detto già due volte“.

NDG sa che qualsiasi cosa abbia combinato è stata molto sbagliata e si è mostrato mortificato. Lorella Cuccarini, tuttavia, vuole i fatti e non gli perdonerà più alcun errore. Poi aggiunge:

“Un tuo punto di riferimento è uscito. Secondo me non ne hai bisogno, perché non devi essere il gregario di nessuno. Tu sei tu. Ma se hai bisogno di un punto di riferimento non scegliere quello sbagliato. Ne hai tanti di esempi da seguire in questa classe. Se vuoi delle possibilità scegli le persone giuste. Non faccio nomi o cognomi. Hai bisogno di sfogarti? Fai ginnastica, due ore tutti i giorni. Io, dopo questa cosa qui, alla prossima non passo“.

NDG nonostante abbia vinto la sfida in puntata, viene convocato dalla prof Cuccarini #Amici22 pic.twitter.com/aM78QK1nlF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 17, 2023

Lorella Cuccarini, quindi, ha concluso dicendo al suo allievo che da questo momento in poi accetterà qualsiasi sfida verrà proposta dagli altri insegnanti di canto. A due mesi e mezzo dal Serale, nonostante lei sia lì per proteggerli, non li metterà dentro una campana di vetro. Devono cavarsela da soli. NDG si è mostrato d’accordo e alla fine si sono salutati. Seguiteci per altre news. QUI il video.