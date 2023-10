NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Ottobre 2023

Amici 23

Holy Francisco in crisi durante le prove in vista della puntata di domenica di Amici 23: lo sfogo del cantante

La crisi di Holy Francisco ad Amici 23

Domenica 8 ottobre su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del pomeridiano di Amici 23 e come sempre in studio ne vedremo di belle. In questi giorni intanto gli allievi hanno ricevuto diversi compiti da parte degli insegnanti e hanno così iniziato a lavorare duramente per svolgerli al meglio. Poco fa nel mentre è stato trasmesso un nuovo daytime e protagonista della striscia quotidiana è stato Holy Francisco, che ha avuto una piccola crisi durante le prove. Ma andiamo a capire cosa è accaduto.

Dopo aver svolto il soundcheck in vista della puntata di Amici 23 di domenica, il cantante è tornato in saletta e a quel punto si è sfogato con la coach, non essendo contento del risultato. Holy Francisco così ha fatto un lungo discorso, durante il quale ha affermato:

“Ho fatto le prove. Ho cantato male. Tutto è partito stamattina, cercavo di fare un suono. Questa cosa mi ha frustrato. Più mi sento dire che devo fare in un determinato modo più non riesco a farlo e più mi innervosisco e mi agito. Non posso cullarmi sul fatto che sto qua solo da due settimane e dirmi che magari tra un mese canto meglio. Se non canto meglio tra un mese non sono qua. Voglio stare qui il più possibile. Mi secca che non riesco a concepire le cose che devo fare per migliorarmi”.

A consolare prontamente Holy Francisco è stata la sua coach, e a quel punto il cantante ha ripreso fiducia in sé stesso. Ma cosa accadrà domenica nel corso della nuova puntata di Amici 23 e come se la caverà l’allievo di Anna Pettinelli? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre alle 14.00. Nel mentre seguiteci per altre news sul talent show, e non solo.