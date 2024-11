Attrice di successo, è conosciuta per essere stata Ceylin nella serie televisiva turca, Segreti di Famiglia. Ma chi è colei che la interpreta? Si chiama Pinar Deniz e in questo articolo ve la presentiamo un po’ meglio tra età, la vita privata, il marito e i figli, la carriera e dove seguirla su Instagram.

Chi è Pinar Deniz

Nome e Cognome: Pinar Deniz (in turco Pınar Deniz)

Data di nascita: 4 novembre 1993

Luogo di nascita: Adana (Turchia)

Età: 31 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 60 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: attrice

Marito: Pinar è sposata con il collega Kaan Yıldırım

Figli: Pinar è incinta e dunque in attesa del primo figlio

Tatuaggi: Pinar non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @pinarrdenizzz

Pinar Deniz età, altezza biografia

Chi è Ceylin Erguvan Kaya di Segreti di Famiglia e chi ha interpretato questo personaggio molto amato della dizi turca? Il suo nome è Pinar Deniz, è nata ad Adana in Turchia, il 4 novembre 1993. Quindi la sua età è di 31 anni. È del segno zodiacale dello Scorpione.

Della biografia di Pinar, possiamo affermare che è di origine araba. Dall’età di 2 anni è cresciuta a Tarabya, in provincia di Istanbul. Non sapeva parlare turco fino alla scuola elementare e conosceva solo l’arabo. Questa situazione le ha arrecato un po’ di imbarazzo, perché ha spesso temuto di poter essere esclusa dai suoi amici.

Sul percorso di studi possiamo dire che Pinar Deniz, Ceylin di Segreti di Famiglia, dopo l’istruzione primaria e secondaria, si è iscritta presso il dipartimento di pubbliche relazioni e pubblicità dell’Università di Istanbul. Qui ha concluso gli studi e conseguito la laurea.

Poi si è avvicinata però al mondo della recitazione ed è diventata un’attrice di successo.

Vita privata

Si passa poi alla vita privata. Chi è il marito di Pinar Deniz e cosa sappiamo sul suo matrimonio? Ha dei figli?

L’amata attrice nel 2005 è stata legata sentimentalmente al collega Kaan Turgut. Due anni più tardi l’annuncio delle nozze mai avvenute, dato che a novembre 2007 si sono lasciati.

Anni più tardi ha avuto una frequentazione con l’attore Yiğit Kirazcı. Dopo una storia d’amore di alcuni anni, nel 2022 hanno annunciato la rottura.

Dall’estate del 2022 invece, Pinar Deniz, Ceylin di Segreti di Famiglia, è impegnata con l’attore Kaan Yıldırım. I due sono convolati a nozze a Roma, il 17 settembre 2024.

Insieme la coppia ha fatto sapere di essere in attesa del primo figlio.

Se siete rimasti colpiti da Ceylin di Segreti di Famiglia è bene sapere dove seguire Pinar Deniz sui social. L’attrice è possibile trovarla su Instagram.

Qui pubblica tanto del suo lavoro e non mancano immagini inerenti al suo privato, specialmente al matrimonio e ai suoi viaggi in giro per il mondo. Come si può notare dai suoi profili ama molto il nostro Paese.

Carriera

Dopo la laurea, Pinar Deniz si è avvicinata al mondo della recitazione e ha cominciato a interpretare i primi ruoli in film e serie TV. Anche se la vera svolta è arrivata con Vatanım Sensin, dove ha avuto modo di farsi conoscere meglio, ma il vero successo è giunto con Segreti di Famiglia.

Grazie a tutti questi progetti è stata candidata per importanti premi e ne ha vinto tantissimi, i più legati al personaggio di Ceylin in Segreti di Famiglia. Per questo vediamo nel dettaglio dove ha lavorato nel corso della sua carriera…

Film e serie TV

In quali film e serie TV ha recitato Pinar Deniz? Tra le pellicole al cinema ricordiamo nell’ordine Kardeşim Benim 2 (2017); İnsanlar İkiye Ayrılır (2020); L’apocalisse dell’amore – Aşkın Kıyameti (2022) e Karanlık Gece (2023).

Se parliamo di serie TV dove ha preso parte l’attrice, invece dobbiamo partire dal 2014 e da quel momento non si è più fermata. Ecco tutti i progetti che l’hanno coinvolta: Sil Baştan (2014); Beyaz Yalan (2015); Günebakan (2015); Vatanım Sensin (2016-2018); Bir Deli Rüzgar (2018); Menajerimi Ara (2020); Kırmızı Oda (2021) e Segreti di Famiglia – Yargı (2021-2024).

Tra le altre web serie e mini serie dove l’abbiamo vista segnaliamo anche: Love 101 – Aşk 101 (2020-2021); Bunu Bi’ Düsünün (2021) e L’Attrice – Aktrist (2023).

Pinar ha prestato il suo volto anche di alcuni spot pubblicitari di brand noti.

Vatanım Sensin

A darle maggiormente popolarità è stata la serie Vatanım Sensin, dove Pilar Deniz ha recitato per 59 episodi dal 2016 al 2018.

Pinar Deniz è Ceylin in Segreti di Famiglia

Dal 2021 al 2024 Pinar Deniz ha avuto ancor più successo, grazie alla possibilità di vestire i panni di un’avvocatessa molto stimata e apprezzata, di nome Ceylin Erguvan nella serie Segreti di Famiglia (Yargı).

Al suo fianco, l’amato attore Kaan Urgancıoğlu, che abbiamo visto anche nella dizi turca Endless Love, come il temutissimo Emir Kozcuoğlu. In Segreti di Famiglia, invece, è un pubblico ministero molto stimato nell’ambiente di nome Ilgaz Kaya

A proposito di questo alcuni si chiedono qual è l’età di Kaan Urgancıoğlu e chi è sua moglie. L’attore ha 43 anni ed è sposato con Burcu Denizer.