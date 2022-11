NEWS

Nicolò Figini | 22 Novembre 2022

Fedez

Lo scherzo a Fedez

Nel corso di una sua diretta Fedez oggi ha ricevuto una brutta notizia, ovvero la morte di Maurizio Costanzo. Ovviamente il presentatore sta benissimo. Si è trattato soltanto di uno scherzo, secondo alcuni di pessimo gusto, che i suoi follower gli hanno voluto tirare. Come riporta anche Vanity Fair, per il rapper all’inizio è stato uno shock e ha risposto: “Come ‘Maurizio Costanzo rip’, raga? Ma che dite? Ma è venuto a mancare Maurizio Costanzo? Nooo… Ma ragazzi“.

Non appena capito che si trattava solo di uno scherzo, però, ha tirato un sospiro di sollievo: “Ah, no, è vivo. Ma che burloni che siete” Del resto con Maurizio si conoscono da diversi anni. Da quando Costanzo lo ha intervistato nel programma televisivo “L’intervista” e il rapper ha parlato a cuore aperto. In quell’occasione, per esempio, ha raccontato del suo successo e di come questo lo abbia cambiato nel bene e nel male: “Mi ha reso ciò che volevo essere e anche ciò che non avrei mai voluto essere, un po’ in mezzo tra quello che ho sempre odiato e quello che avrei voluto essere“.

Fedez, inoltre, sul suo rapporto con Chiara Ferragni aveva detto:

“Con Chiara ci fu da subito un’affinità che era fuori dal comune: penso che sia una persona estremamente intelligente ed estremamente positiva, per me è stata una sorta di medicina perché io sono praticamente l’opposto, sono una persona molto cinica e poco spensierata. Quando c’è da vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto io vado verso il vuoto e il problema è che il vuoto ti può anche risucchiare. Lei, invece, cerca di vedere il bene e il bello in tutto e di conseguenza riesce a godersi le cose come io non sono mai riuscito a fare prima di lei“.

