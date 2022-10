Chi è Elisa Angius de Il Collegio 7? Età e Instagram

Vediamo tutto quello che sappiamo su Elisa Angius, alunna de Il Collegio 7, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e in particolare su Instagram e TikTok.

Chi è Elisa Angius

Nome e Cognome: Elisa Angius

Data di nascita: 2007

Luogo di Nascita: Cagliari

Età: 15 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @elisaangiius

Profilo TikTok: @eliisaangius

Elisa Angius età e biografia

Andiamo a vedere la biografia di Elisa Angius. La concorrente de Il Collegio 7 è nata a Cagliari nel 2007. La sua età è di 15 anni, tuttavia non conosciamo la sua data di nascita esatta.

Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Si definisce una persona diffidente, e inizialmente può sembrare scontrosa. Anche i suoi genitori la etichettano come una ragazza testarda e arrogante, ma anche generosa e leale con le sue amiche. Quest’anno Elisa ha fatto ben 53 assenze a scuola, perché non riusciva ad andarci e non sopportava i suoi compagni di classe.

Ma passiamo ora a scoprire le informazioni sulla vita privata dell’alunna de Il Collegio 7.

Vita privata

Anche sulla vita privata di Elisa Angius non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se l’alunna de Il Collegio 7 abbia un fidanzato. Tuttavia pare che sia single.

Elisa ha infatti affermato che pur essendo molto corteggiata al momento non è interessata a nessuno.

Scopriamo adesso dove seguirla sui social e su Instagram.

Dove seguire Elisa Angius: Instagram e social

Vi state chiedendo dove è possibile seguire Elisa Angius sui social e in particolare su Instagram? Andiamo a scoprirlo.

L’alunna de Il Collegio 7 ha naturalmente un profilo attivo che vanta quasi 16 mila follower.

Elisa ha anche un profilo TikTok e una pagina Facebook.

Nel 2022 per la Angius arriva la prima grande opportunità televisiva: Il Collegio 7. Andiamo a scoprire cosa sappiamo in merito alla sua partecipazione al docu reality.

Elisa Angius a Il Collegio 7

Tutto è pronto per la partenza de Il Collegio 7. La nuova edizione del docu reality di Rai 2 debutta ufficialmente martedì 18 ottobre, e sarà ambientata nel 1958. Quest’anno a far parte del cast del programma c’è anche Elisa Angius, che ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza, che senza dubbio la metterà a dura prova. Ma perché Elisa ha decido di partecipare a Il Collegio? Ecco cosa svela lei nel suo video di presentazione:

“Partecipo a Il Collegio perché spero di abituarmi a non essere scontrosa. Spero di contrare fino a 3 prima di rispondere in negativo”.

Elisa non è naturalmente l’unica alunna de Il Collegio 7. Ma chi sono dunque gli altri protagonisti del docu reality di Rai 2? Andiamo a scoprire tutti i nomi.

Gli alunni de Il Collegio 7

Chi sono gli altri alunni de Il Collegio 7 oltre a Elisa Angius? Scopriamoli:

Scopriamo di più adesso sul percorso di Elisa a Il Collegio 7.

Il percorso di Elisa a Il Collegio 7

Il percorso di Elisa Angius a Il Collegio 7 inizia martedì 18 ottobre. Nel corso delle varie settimane la giovane protagonista del programma dovrà dimostrare spirito di adattamento e dovrà superare le difficili prove che la attendono. Come se la caverà?

1^ settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

