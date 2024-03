Fedez si regala una nuova Ferrari dopo l’addio a Chiara: il costo (da capogiro) del nuovo giocattolino

Social

Andrea Sanna | 27 Marzo 2024

Fedez

Dopo la crisi con Chiara Ferragni, Fedez si fa un auto regalo di lusso: una Ferrari Roma Spider! E il su prezzo è da capogiro!

La nuova Ferrari di Fedez

Fedez torna a far parlare di sé dopo il cambio casa. Ma stavolta non per la crisi con Chiara Ferragni o il flirt smentito da Paola Di Benedetto con il rapper. Stavolta il cantante ha deciso di farsi un regalo speciale, che ha voluto condividere sui social con i propri fan.

Mentre Chiara Ferragni si gode la sua vacanza a Dubai, Fedez ha pensato bene di togliersi uno sfizio piuttosto costoso. Il rapper si è regalato una nuova automobile di lusso, sfoggiata poi sul suo profilo Instagram, tra le storie.

Gli appassionati certamente vorranno sapere nel dettaglio di che vettura si tratta. Ebbene, come svelato dallo stesso Fedez su Instagram si tratta della Ferrari Roma Spider, la prima consegnata in Italia. Come riferito dal cantante è un modello con il tettuccio in tela: “Non la fanno da sessant’anni così”.

Fedez con un video ha ripreso l’incontro con suo padre Franco, lì presente al ritiro della Ferrari. Scherzandoci su ha detto: “Guardalo lì il Franco, che stava qui da due ore…..Sei qui da due ore perché sai che la guiderai più di me (….). Che eleganza, possiamo dirlo? L’hai configurata per me….e per te”. Immediata la risposta del signor Franco, che con una battuta ha detto: “Questo è poco ma sicuro”.

La nuova Ferrari di Fedez pic.twitter.com/N5C4c5lSKF — disagiotv (@disagio_tv) March 27, 2024

Quanto costa la Ferrari

L’acquisto di Fedez è davvero super! La Ferrari Roma Spider acquistata infatti è un modello in perfetto stile italiano che ricorda gli anni 50 e 60. La novità della vettura è il tetto removibile in tessuto, così come la presenza del motore anteriore.

Ma veniamo al costo. Vi starete certamente domandando quanto costa la Ferrari Roma Spider acquistata da Fedez. Ebbene il prezzo da listino parte da 250.000 euro, con motore V8 biturbo con 3,9 litri da 620 Cv e 760 Nm. Pensate che lo scatto alla velocità massima superiore è di circa 320 km/h, ma riesce anche a coprire lo 0-100 km/h in 3,4 secondi. Se volete arrivare a 200 km/h, nessun problema, li raggiunge in 9,7 secondi.

Nel momento in cui però, come avvenuto con Fedez, si fa la configurazione e si personalizza su misura, il prezzo può arrivare a superare i 300 mila Euro. Davvero un bel regalo!