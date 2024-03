Paola Di Benedetto mette a tacere i gossip e smentisce il flirt con Fedez

Gossip

Nicolò Figini | 27 Marzo 2024

Fedez

In queste ultime ore Paola Di Benedetto, che è stata protagonista indiretta, di un recente gossip, ha smentito ufficialmente qualsiasi tipo di flirt con Fedez.

La smentita di Paola Di Benedetto

Continuano a circolare voci in merito alla fine della relazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Dopo che quest’ultima ha confermato la crisi, infatti, abbiamo visto anche il rapper lasciare la casa per trasferirsi in un nuovo appartamento sempre a Milano. Tuttavia rimane il mistero sulle cause che hanno portato a tale decisione ed è per questo motivo che i gossip si stanno continuando a rincorrere. Protagonista di uno di questi è anche Paola Di Benedetto: ma cos’è successo?

Alcuni giorni fa si era cominciato a vociferare di un presunto flirt tra l’influencer e Federico, e proprio questa era stata indicata come una delle cause che avrebbero messo fine al matrimonio. Tuttavia nessuno dei diretti interessati aveva commentato la situazione, almeno fino a oggi.

Il settimana Chi ha raggiunto Paola per chiederle un commento sulla spinosa situazione. Persone vicine alla giovane conduttrice hanno chiuso il discorso una volta per tutte definendo tutto quanto una fake news. Sulla rivista si legge:

“È circolata voce che Fedez abbia preso una sbandata per Paola Di Benedetto. E sarebbe per questo che le donne di casa Ferragni avrebbero smesso di seguirla sui social.

Abbiamo contattato Paola e persone vicine a lei ci hanno detto che la notizia del flirt è falsa. Stanno valutando vie legali”.

Possiamo mettere quindi un punto alla questione e affermare ormai con certezza che non è questo il motivo per il quale Federico e Chiara si sono lasciati. Molto presto il rapper andrà ospite a Belve (probabilmente nella seconda puntata) e in molti prevedono che racconterà la sua versione a Francesca Fagnani.

Noi ovviamente non perderemo un aggiornamento e vi terremo informati passo passo.