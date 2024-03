L’incontro che non ti aspetti! Fedez becca Barbara d’Urso sul treno e le mostra l’imitazione in un vecchio video

Social

Andrea Sanna | 28 Marzo 2024

Barbara d'Urso Fedez

Sul treno Fedez incontra Barbara d’Urso. Per immortalare il momento le mostra un vecchio videoclip in cui la imita

Per puro caso Barbara d’Urso e Fedez si sono incontrati sullo stesso treno. Lei ha guardato insieme a lui un vecchio videoclip in cui il rapper la imitava. Il cantante non ha resistito e ha condiviso il momento sui social.

L’incontro tra Fedez e Barbara d’Urso

Fedez questa mattina ha raccontato il suo viaggio in treno dove, per puro caso, ha incrociato una conduttrice molto amata: Barbara d’Urso! Non sappiamo dove entrambi siano diretti, ma questa coincidenza ha portato il rapper a immortalare il momento in un modo piuttosto divertente.

Il cantante infatti armato di pc è andato su YouTube e ha cercato un vecchio video di una canzone pubblicata nel 2015. Nel brano Fedez ha preso spunto dallo studio di Pomeriggio Cinque, trasmissione di Barbara d’Urso, ora condotta da Myrta Merlino. Il programma aveva ispirato un suo brano e oggi, a distanza di tanto tempo, la conduttrice si è ritrovata a guardare il filmato in compagnia di colui che l’ha realizzato.

Barbara d’Urso è parsa divertita dall’imitazione di Fedez, come testimoniano queste immagini. Il rapper ha però voluto raccontare comunque l’incontro a modo suo: “Allora questo è un video… di che anno sarà? Del 2015… Sono io che faccio Barbara d’Urso. E attenzione all’inception…Lo sta guardando Barbara d’Urso!”. Poco dopo lui è scoppiato a ridere, mentre vediamo la presentatrice allargare le braccia, come a dire “eccomi qui”, piuttosto divertita.

Fedez e Barbara d’Urso sullo stesso treno. Lei guarda l’imitazione del rapper in un vecchio video pic.twitter.com/aibXVxBjIn — disagiotv (@disagio_tv) March 28, 2024

Un siparietto che, probabilmente, se l’avessero pensato non sarebbe riuscito a realizzarlo in questo modo. Il tutto è parso però davvero molto divertente.

Intanto Fedez solo ieri è stato motivo di pettegolezzo.

Ma a far divertire oggi è l’incontro con Barbara d’Urso. E chissà che un giorno Fedez non possa presenziare in una trasmissione della conduttrice!