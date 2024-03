Varrese parla per la prima volta dopo l’uscita dal Grande Fratello

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Marzo 2024

Grande Fratello

Uscito lunedì durante la puntata finale del Grande Fratello, Massimiliano Varrese (che non ha preso parte alla festa del programma) è tornato sui social con un messaggio molto importante. Ecco cos’ha scritto l’attore nel suo profilo.

Varrese torna sui social: le prime parole

Dopo qualche ora di silenzio, in cui ha preferito dedicarsi alla sua famiglia e ai suoi impegni (così come Beatrice Luzzi), Massimiliano Varrese è tornato sui social network. E no, non l’ha fatto per parlare della sfuriata del fratello di Greta Rossetti, Josh che tanto ha fatto discutere.

L’attore dopo 197 giorni all’interno nella Casa del Grande Fratello (edizione vinta da Perla Vatiero), così come altri suoi compagni, ha preso di nuovo possesso dei suoi account ufficiali e l’ha fatto con un pensiero che probabilmente ad alcuni risulterà familiare. Massimiliano Varrese, infatti, per dare un saluto ai suoi follower su Instagram ha voluto riprendere una frase molto particolare:

“Ci sono domande che non riceveranno mai risposte e ci sono risposte che arriveranno senza alcuna domanda. Imparo il silenzio dell’attesa, la verità ne vale, io comando e credo. La verità ne vale”.

Ad accompagnare queste parole di Massimiliano Varrese, c’è una foto che lo vede fuori dalla Porta Rossa della Casa del Grande Fratello, mentre manda un bacio. Un messaggio questo che potrebbe avere tante interpretazioni, secondo gli utenti dei social che in queste ore stanno commentando l’intervento dell’attore sul suo profilo ufficiale.

Queste dichiarazioni di Massimiliano Varrese, molto profonde peraltro, sono riconducibili alla sua festa di compleanno all’interno della Casa del Grande Fratello. Proprio in quell’occasione, a seguito di una piccola introduzione, decise di regalare ai suoi compagni di viaggio una pergamena con un messaggio scritto a mano, che è il medesimo scelto per il suo ritorno sui social.

Nessun riferimento, invece, alle dinamiche del Grande Fratello e quanto accaduto nel post GF. Massimiliano Varrese d’altronde l’ha detto: “Imparo il silenzio dell’attesa” e preferisce lasciare correre! Ed è probabilmente questo il modo migliore per lasciarsi alle spalle sei lunghi mesi.