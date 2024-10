Stando alle ultime indiscrezioni lanciate su X da Gabriele Parpiglia pare che Fedez sia fidanzato e si tratterebbe di una “storia seria”.

Fedez è fidanzato? Si parla di “nuovo amore”

Se da una parte Chiara Ferragni ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia La Notizia e ha svelato se lei e Fedez sono davvero mai stati una coppia aperte, dall’altra regna il silenzio. Il rapper ormai da giorni non è più presente attivamente sui social, nemmeno ieri che ha festeggiato il suo 35esimo compleanno.

Qualche indiscrezione sul suo conto sembra emergere comunque. A parlarne è Gabriele Parpiglia che, nella pillola di gossip lanciata su Twitter (oggi X) ha fatto sapere che Fedez avrebbe un nuovo amore (così come si vocifera anche Chiara), dopo tanti chiacchiericci estivi e flirt o presunti tali che gli sono stati attribuiti.

Il giornalista ha fatto sapere che Fedez avrebbe trascorso il suo compleanno accanto alla sua nuova compagna e che si tratterebbe di una storia seria, con l’intenzione di voltare veramente pagina e ripartire. Questi i dettagli forniti da Parpiglia:

“Nuova fidanzata per Fedez. Lui sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia. Alt… non una ragazza più giovane ma una storia seria, seria e ripartenza in amore totale. Lei è milanese doc. Ottima famiglia. Domani vi dirò tutto”.

Il post di Gabriele Parpiglia su X, in cui parla di Fedez

Per ora dunque con riserva attenderemo se Fedez deciderà di esporsi e se emergeranno altri dettagli su questa indiscrezione.

Il rapper sparito dai social

Intanto tra i fan sembra esserci un po’ di preoccupazione per Fedez. Sparito dai radar social, il rapper è da un po’ di tempo che non pubblica contenuti sul suo profilo. Questo infatti ha insospettito i suoi seguaci, che si chiedono i motivi di questo allontanamento.

Potrebbero essere diversi i motivi (che non sappiamo) che hanno portato Fedez a restare nel suo per un po’. Magari sta lavorando ad alcuni progetti e non ha modo di trascorrere troppo sui social. O forse chissà sta facendo una piccola pausa da essi, che ogni tanto può essere salutare o magari ancora può capitare quel periodo in cui non si ha molto tempo o voglia di postare sul proprio profilo.

Per ora solo ipotesi ma nessuna conferma ufficiale. Vedremo se sarà Fedez stesso a parlarne quando vorrà. Al momento restiamo in attesa di qualche suo ulteriore movimento sui suoi social.