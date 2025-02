Il sondaggio sugli artisti di Sanremo 2025 che riceverebbero un passaggio in caso di necessità per non fare tardi al Festival

Quali artisti di Sanremo 2025 riceverebbero un passaggio in caso di necessità per non fare tardi al Festival? Il sondaggio di Facile.it ci fornisce una risposta.

Sanremo, gli artisti che riceverebbero un passaggio per il Festival

Molti di voi ricorderanno che nel 2021 Zlatan Ibrahimovic, co-conduttore del Festival di Sanremo, ha rischiato di non arrivare in tempo per svolgere il proprio ruolo a causa del traffico. A salvato allora è stato un motociclista, che gli ha offerto un passaggio.

Se il medesimo inconveniente dovesse oggi colpire i cantanti in gara nell’edizione 2025 del Festival di Sanremo, quali artisti riceverebbero uno strappo, riducendo le probabilità di fare tardi e chi, invece, resterebbe a piedi, col rischio di perdere l’esibizione?

Se lo è chiesto Facile.it, portale leader nella comparazione di assicurazioni Rc auto e moto, incaricando l’istituto di ricerca EMG Different di svolgere un’indagine. Possiamo anticiparvi che se Giorgia arriverebbe di sicuro sul palco, Tony Effe incontrerebbe non poche difficoltà.

Chi salirebbe sul palco di Sanremo grazie al passaggio

Dall’indagine è emerso che arriverebbero al Festival Giorgia (prima in questa speciale classifica con il 34% degli italiani più che disposti a darle un passaggio), Elodie (seconda con il 31%) e Massimo Ranieri (terzo con il 26%).

Appena sotto al podio, ma con ottime probabilità di arrivare in tempo per la propria esibizione sul palco dell’Ariston, Francesco Gabbani (quarto con il 19%), i The Kolors (18%) e Marcella Bella (17%).

Dividendo il campione degli intervistati in base al genere, si mostrano preferenze distinte quando si tratta di offrire un passaggio per arrivare in tempo al Teatro dell’Ariston.

Giorgia risulta essere la preferita, con il 40,1% dei consensi, anche isolando il solo campione delle rispondenti donne, che però mettono al secondo posto Massimo Ranieri (33,2%) e Francesco Gabbani (27,7%).

Dall’altro lato, il campione maschile ha puntato su Elodie, con un notevole 42,5%, seguita ancora da Giorgia (27,5%) e Francesca Michielin (25,3%).

I parametri di scelta per il passaggio

Su richiesta di Facile.it ed EMG Different i rispondenti al sondaggio hanno anche dovuto giustificare la loro scelta. Ne è emerso che il primo dei parametri preso in considerazione sono le capacità artistiche (94,5%) e l’empatia o simpatia (87,2%). A questi segue la bellezza fisica (42,2%).

Analizzando in maniera più puntuale i risultati, possiamo dire che, per qunato riguarda i tre artisti sul podio, il 61% del campione darebbe un passaggio a Giorgia per le sue capacità artistiche, il 21%, invece, la accompagnerebbe all’Ariston per la sua simpatia.

Passando ad Elodie, il 59% di chi la accompagnerebbe per arrivare sul palco lo farebbe spinto dalla sua bellezza. L’artista, però, ha raggiunto percentuali importanti anche per l’empatia (18,3%) e per le sue doti canore (12,3%). Gli over 65% hanno particolarmente apprezzato queste ultime (il dato arriva addirittura al 24,8%).

Sono il talento (55,3%) e la simpatia (16,3%), invece, i principali motivi per cui gli italiani riserverebbero un posto in auto a Massimo Ranieri.

Chi non riceverebbe un passaggio

Se c’è chi ha la fortuna di essere abbastanza amato da poter contare su un passaggio per non fare tardi al Festival di Sanremo in caso di bisogno, c’è anche chi verrebbe lasciato a piedi. Di chi si tratta?

Su tutti spiccano Tony Effe (48,4%) e Fedez (46,1%), terzo posto in questa sgradevole classifica, sia pure con una percentuale nettamente più bassa, per Achille Lauro (25,4%).

Poche probabilità di arrivare in tempo anche per Willie Peyote (13,9%), Shablo, Gué, Joshua e Tormento (13,4%) e Rocco Hunt (13%). In questo caso, però, non sono state indicate le motivazioni che hanno spinta a tali scelte.