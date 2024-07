Da tempo si parlava della possibilità di vedere Fedez coinvolto in un progetto su La7 con Chi Vuol Essere Milionario?, noto game show condotto da Gerry Scotti. Una notizia che fino a oggi non aveva trovato delle risposta. A svelare la verità sul pettegolezzo ci ha pensato ora il direttore Andrea Salerno.

Fedez sbarca a La7?

Lo scorso anno era circolata una notizia secondo cui Fedez sarebbe stato vicino alla conduzione di Chi Vuol Essere Milionario? su La7. Una notizia che non aveva trovato né conferme né smentite, ma ora grazie all’intervista di Mattia Buonocore realizzata per il sito di Davide Maggio abbiamo le risposte.

Il giornalista ha avuto modo di parlare con Andrea Salerno, direttore della rete e tra le tante domande si è parlato appunto di questo pettegolezzo legato al rapper Fedez. Un progetto che, però, pare essere saltato. Ecco cosa ha raccontato:

“In realtà sono tanti i progetti che saltano, ci si è provato in un momento, la quadra non si trovava, era anche un momento complicato per noi. Se vuoi, la strategia, che avevamo impostato, era quella di immaginare una crescita da gennaio a giugno, senza il preserale, e così si è verificato. Inserire il preserale in autunno è quello che volevamo. Io poi stavo inseguendo Flavio e quindi francamente ci tenevo che venisse lui perché è un artista, è un uomo di televisione”.

La scelta quindi è ricaduta su Flavio Insinna, che proprio recentemente ha salutato la Rai per legarsi appunto a La7. Niente da fare dunque per Fedez, che non ha mai parlato di tale possibilità televisiva e peraltro è ben concentrato sulla sua musica e su altri progetti.

Vedremo dunque quali saranno le prossime avventure sul piccolo schermo per Fedez o se deciderà di lavorare su nuove canzoni, dopo il duetto con Emis Killa.