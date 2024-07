“Ci sarebbe una forte tensione tra Chiara Ferragni e sua madre Marina Di Guardo”, è quanto riportato quest’oggi dal giornalista Gabriele Parpiglia. Secondo il rumor, infatti, pare che per una serie di motivi ci sia della preoccupazione nella mamma dell’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni, tensioni con la madre Marina?

In questo sabato 6 luglio torna al centro della scena Chiara Ferragni. Dopo la notizia di ieri riguardo alla chiusura dell’istruttoria sulla Uova di Pasqua con lei che donerà 1,2 milioni (QUI TUTTI I DETTAGLI), è arrivata anche la notizia della chiusura di alcuni negozi con marchi in concessione come quello a Milano.

Stando a quanto si apprende da un post di Gabriele Parpiglia ciò comporterà dunque una serie di licenziamenti. A seguito della fine dei rapporti lavorativi con Fabio Maria Damato, sua spalla destra, Chiara Ferragni ha incaricato la madre Marina Di Guardo nella gestione dell’attività. Più precisamente a livello finanziario. Il giornalista però fa sapere che tra l’imprenditrice digitale e la sua mamma ci starebbe della tensione. Non solo per la gestione degli affari, ma anche per una frequentazione che la Ferragni pare abbia con un manager (sempre secondo questa versione dei fatti).

Queste le indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia in un post condiviso su Instagram. Qui è riportato anche quanto sarebbe accaduto: “Chiara Ferragni come sta vivendo questo momento? Ci sarebbe una forte tensione tra la Ferragni e la madre Marina”.

Come precisato poco prima il giornalista ha svelato anche quali sarebbero le cause che avrebbero portato a questo momento di difficoltà tra le parti. E non si parlerebbe solo di lavoro, a quanto pare. Il trafiletto procede così: “La causa sarebbe l’assenza sul lavoro, e, badate bene, una storia d’amore di Chiara Ferragni con un manager più grande destinatario delle dediche social. Nome che non può esser svelato e situazione che preoccupa la signora Di Guardo”.

A oggi però non vi è alcuna conferma o smentita da parte di Chiara Ferragni o di sua madre Marina Di Guardo sulla faccenda che, semmai fosse vera, resterà privata. Al momento quindi prendiamo il pettegolezzo con le pinze e attendiamo nuovi sviluppi o interventi pubblici dalle dirette interessate. In caso Novella2000.it è sempre a disposizione semmai volessero dirci la loro con una rettifica.