Le Iene provano a prendersi gioco di Fedez: “Myrta Merlino ha delle cose su di te”, ma lui non si fa ingannare

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Gennaio 2024

Fedez

Non solo Amadeus! Anche Fedez ha ricevuto uno scherzo da parte de Le Iene che ha coinvolto inconsapevolmente Francesco Facchinetti e Myrta Merlino. Ma, a differenza del conduttore, il rapper non si è fatto ingannare. Ecco come ha reagito!

Le Iene: lo scherzo a Fedez

Se ad Amadeus è stato fatto credere che Taylor Swift avrebbe potuto presenziare come ospite internazionale a Sanremo 2024 (e ci è pure cascato), Fedez ha ricevuto un altro scherzo sempre da Le Iene.

Coinvolto in questo siparietto (inconsapevole di quel che sarebbe successo) è Francesco Facchinetti. Con l’inganno Sebastian Gazzarini de Le Iene gli ha fatto credere di volerlo intervistare per parlare dell’intelligenza artificiale e tutto ciò che ne comporta il suo utilizzo. Il manager però non sapeva che in realtà l’intento della trasmissione era ben diverso: ovvero sottrargli il telefono per inviare messaggi a diversi volti noti, camuffando la sua voce con il potente mezzo tecnologico.

Lo scherzo ha coinvolto una falsa informazione riguardante Myrta Merlino (con la quale recentemente vi è stato un botta e risposta a distanza). “Fede come stai? Ascolta, ho sentito Myrta Merlino. Stai attento perché ha delle cose su di te”. Questo il messaggio audio ricevuto da Fedez dalla voce fake di Facchinetti. La conduttrice, messa in mezzo in questa scenetta, è ovviamente inconsapevole di tutto e non ha del materiale contro il cantante, come fatto credere.

Ma come avrà reagito il rapper? Qualcuno si aspettava della preoccupazione, invece il cantante è parso calmo e piuttosto schietto ha risposto dicendo di non avere alcun timore. Nel suo discorso Fedez ha fatto presente di essere assolutamente tranquillo: “Non ho nulla da nascondere. Questo mese mi ha guardato anche il b*** del c***o. Quindi stia attenta lei a quel che dice”

Insomma Fedez ha fatto sapere di non avere proprio nulla di compromettente da nascondere. Lo stesso però ha mostrato fin da subito delle perplessità, confidando di non aver compreso bene il messaggio: “Dopo che sto attento che succede? E poi attento in che modo? O mi dici cosa ha in mano…”.

Stavolta Fedez quindi non si è fatto ingannare e poco dopo, quando ha scoperto si trattasse di uno scherzo ha affermato di non essersi spaventato, perché certo di non aver fatto nulla.