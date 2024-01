“Ti porto Taylor Swift a Sanremo”, Amadeus vittima di uno scherzo de Le Iene: la reazione (VIDEO)

Sanremo

Andrea Sanna | 17 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Amadeus è stato vittima di uno scherzo de Le Iene. Gli è stato fatto proposta infatti la possibilità di avere Taylor Swift. Lui ci è cascato ed è nato un siparietto davvero divertente. Scopriamo insieme i dettagli e la reazione del conduttore quando ha scoperto la verità!

Lo scherzo ad Amadeus

Le Iene hanno fatto davvero un bello scherzetto ad Amadeus e lui ci è cascato con tutte le scarpe! A organizzarlo è stato Sebastian Gazzarini che, durante un incontro con Francesco Facchinetti, gli ha fatto credere di voler parlare con lui di alcuni aspetti legati all’intelligenza artificiale.

Con l’inganno però Sebastian è riuscito a prendere il telefono del manager e inviare ad alcuni contatti la sua voce campionata. Poi lo stesso Facchinetti è stato avvisato. La trasmissione, mediante Gazzarini, ha inviato dei messaggi a diversi contatti utilizzando la voce fake di Francesco Facchinetti.

Vittima di questo scherzo, come detto, è proprio Amadeus. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024 ha ricevuto un messaggio da Facchinetti (con la voce realizzata tramite intelligenza artificiale). La proposta è davvero allettante, di quelle impossibili da rinunciare: “Ama ciao, se hai bisogno di un nuovo manager io ci sono. E poi se vuoi ti porto Taylor Swift alla finale di Sanremo“.

Amadeus nel sentire il messaggio e inconsapevole si trattasse di una burla, ha risposto entusiasta. Il conduttore ha domandato se quella su Taylor Swift fosse una semplice battuta o ci sarebbe del vero sotto. Nel caso in cui l’ultima opzione fosse quella giusta: “Allora avviamo una trattativa”. Sempre il direttore artistico ha fatto presente che il budget sta per esaurirsi e di voler ricevere una risposta se davvero può esserci una possibilità concreta: “Così io poi parlo con la Rai“.

Francesco Facchinetti a quel punto ha domandato quale fosse il budget a disposizione, ma Amadeus ha detto di non avere idea e di sapere solo che sta per terminare. Ma semmai dovesse esserci un modo per far arrivare un’artista di fama internazionale come lei in Italia, farebbe il possibile: “Ecco, io non ho budget di *** mila Euro. Questo te lo volevo dire. Poi è chiaro che Taylor Swift è tanta roba. E quindi se c’è io blocco altre cose e do la priorità a lei“.

Peccato si trattasse di uno scherzo. Poco dopo con una videochiamata Amadeus è stato informato del tutto e simpaticamente ha concluso domandando a Facchinetti: “Ma quindi Taylor Swift viene o non viene?”.

Insomma se qualcuno ci aveva sperato come Amadeus, può mettersi il cuore in pace, dato che Taylor Swift è impegnatissima con il suo Eras Tour il 7 e 9 febbraio a Tokyo!