1 Parla Fedez

Sono passate alcune settimane da quando Fedez e J-Ax hanno annunciato di aver fatto la pace dopo alcuni anni di lontananza. La ritrovata amicizia tra i due artisti ha fatto gioire i fan e il web e per l’occasione entrambi hanno deciso di organizzare un concerto di beneficenza, che si è tenuto lo scorso 28 giugno in Piazza Duomo a Milano. A salire sul palco, oltre che a Federico e ad Alessandro, sono stati anche numerosi artisti, tra cui Tananai, Mara Sattei, Myss Keta, Dargen D’Amico e tanti altri. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passata inosservato. Federico infatti si è esibito sulle note della sua hit Mille, che come sappiamo è in duetto con Orietta Berti e Achille Lauro. Mentre la cantante ha raggiunto il rapper sul palco però, Lauro non era presente all’evento e al suo posto a cantare è stato proprio J-Ax.

Altro grande assente alla serata è stato Fabio Rovazzi, con cui in passato il marito di Chiara Ferragni aveva litigato. Di recente tuttavia sembrerebbe che i due si siano riavvicinati e per questo in molti si sono stupiti nel constatare la sua assenza. A quel punto i più hanno iniziato a chiedersi perché Achille Lauro e Rovazzi non fossero al concerto Love Mi e in molti hanno ipotizzato che Fedez avesse litigato con i due artisti. Adesso però a svelare la verità è stato proprio Federico, che nel corso di una diretta su Instagram ha rotto il silenzio, raccontando come mai Lauro e Fabio non fossero presenti all’evento. Queste le sue dichiarazioni:

“Lauro non è venuto perché aveva un concerto o aveva qualcosa. Ma ragazzi ve lo giuro, non ho litigato con Lauro. L’ho sentito una settimana fa, ve lo giuro. Giurin giurello. […] Rovazzi che fine ha fatto? Rovazzi sta bene, mi ha scritto dopo il concerto che aveva fatto tardi, sennò sarebbe venuto. Quindi sta bene”.

Fedez riconferma che lui e Lauro non hanno litigato e continuano a sentirsi 💖 pic.twitter.com/OV72VceL9r — (In)Somnia 🌙 (@blind_rhea) June 30, 2022

Nessuna lite dunque tra Fedez, Achille Lauro e Rovazzi! Il cantante di Sapore nel mentre qualche giorno fa ha svelato perché ha deciso di telefonare a J-Ax dopo anni di silenzio. Rivediamo le sue dichiarazioni.