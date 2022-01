Fedez e l’addio alla zia

Tanti i momenti felici nella vita di Fedez e Chiara Ferragni. Nella giornata di oggi, però, il rapper ha dato una triste notizia a tutti i suoi fan. Nelle sue Stories di Instagram, infatti, pubblicato un commovente messaggio per la perdita di sua zia. Questo ciò che si legge:

Mi hai cresciuto durante la mia infanzia. Per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao zia.

Parole molto toccanti quelle di Fedez, che ci fanno capire quanto fosse affezionato a questa sua zia. Nel messaggio, inoltre, possiamo anche evincere che la causa del decesso, probabilmente, è stata una qualche complicazione causata dal Coronavirus legata a una malattia già esistente da diverso tempo in lei. In una delle Stories seguenti, poi, ha espresso tutta la sua gratitudine per i medici che hanno fatto di tutto per curarla:

Grazie a tutti i medici e infermieri del reparto di pneumatologia dell’ospedale San Paolo. Grazie per averci provato fino all’ultimo, ma soprattutto grazie per la grande umanità.

Anche noi di Novella2000 ci stringiamo intorno a Fedez e a tutta la sua famiglia, travolti da questo grande dolore.

