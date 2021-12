1 Il bellissimo regalo per Chiara Ferragni

Senza dubbio è stata una settimana decisamente intensa per Chiara Ferragni e Fedez. Come sappiamo infatti la coppia era partita per le Dolomiti in prossimità delle festività natalizie, tuttavia poche ore dopo l’influencer e il rapper hanno annunciato l’improvviso rientro a Milano. La piccola Vittoria infatti è stata poco bene e per questo i Ferragnez hanno deciso di fare ritorno a casa per poter essere vicini agli ospedali, in caso di bisogno. Come se non bastasse soltanto poche ore fa Chiara e Federico hanno comunicato di essere risultati positivi al Covid, ma di stare tuttavia bene. Entrambi infatti sono attualmente asintomatici, mentre Leone e Vittoria sono fortunatamente negativi.

Non è stato dunque di certo un sereno Natale per la Ferragni e per Lucia, che tuttavia non hanno perso lo spirito delle festività. La coppia infatti ha comunque festeggiato, per quanto possibile, e non sono mancati naturalmente i regali. Proprio l’imprenditrice digitale ha mostrato sui social i doni ricevuti, che naturalmente non sono passati inosservati.

Fedez infatti ha regalato a Chiara Ferragni un bellissimo e costosissimo anello d’oro bianco e diamanti, il cui prezzo si aggira attorno ai 15.000 euro! Ma non solo. Anche Valentina, Francesca e Marina Di Guardo, rispettivamente sorelle e madre dell’influencer, hanno regalato alla Ferragni un anello. Si tratta di un modello firmato Crivelli a tre fasce, due d’oro e una di diamanti, il cui costo è di 4.525 euro.

Insomma, nonostante le difficoltà del momento, la Ferragni può certamente ritenersi soddisfatta di questi bellissimi regali. Nel mentre in queste settimane come sappiamo è arrivata su Amazon Prime Video The Ferragnez, la prima serie dedicata a Chiara e a Fedez. Proprio durante uno degli episodi, la coppia svela cosa non sopportano l’uno dell’altra. Andiamo a rivedere le loro dichiarazioni.