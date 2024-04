Simona Ventura conduce Citofonare Rai 2 con mezza faccia bloccata: la spiegazione (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Aprile 2024

Simona Ventura

Simona Ventura è andata in onda a Citofonare Rai 2 rivelando di avere mezza faccia bloccata. Ecco il video e la spiegazione

Questa mattina Simona Ventura è andata in onda a Citofonare Rai 2 come sempre, ma ha rivelato di avere un piccolo problema al viso. La sua faccia è infatti rimasta bloccata per metà: ecco la spiegazione e il video.

Simona Ventura in diretta con mezza faccia bloccata

Oggi, domenica 7 aprile 2024, è andata in onda una nuova puntata di Citofonare Rai 2 con la conduzione di Paola Perego e Simona Ventura. La prima è finalmente tornata da qualche tempo dopo un breve periodo di assenza a causa di un’operazione molto delicata alla quale si è sottoposta. Oggi sta bene e all’epoca ha ringraziato i fan per il sostegno:

“Ciao a tutti! Finalmente domenica mattina tornerò in diretta, di nuovo col sorriso, insieme alla mia socia Super Simo, alle 10.30 con Citofonare Rai2! Grazie ancora per l’enorme affetto ricevuto. Vi voglio bene”.

La Ventura, invece, ha annunciato nella diretta di questa mattina diretta di avere un piccolo problema. Mentre stava intervistando Gabriele Cirilli, infatti, ha preso la parola per togliere dall’imbarazzo e dalla difficoltà il regista della trasmissione. Nel video qui sotto possiamo infatti vedere mentre afferma di avere una metà del viso bloccata:

“Sergio di tolgo dall’impaccio, mi puoi anche riprendere a piano americano. Perché devi sapere che è un periodo… Da ieri ho mezza faccia bloccata, non è niente di che. Mi sto curando, è il freddo”.

mezza faccia bloccata adoro https://t.co/HgJ2i7EmJ2 — Gualtiero Lorenzo (@gual89) April 7, 2024

La collega e il comico l’hanno tranquillizzata sdrammatizzando e dicendo che è comunque sempre bellissima. Il pubblico ha applaudito e Simona Ventura ha fatto una battuta nascondendosi dietro una pianta accanto a lei: “Mi metto così“. La puntata di Citofonare Rai 2, quindi, è andata avanti senza intoppi e il pubblico a casa ha potuto continuare a godersi l’appuntamento.

Speriamo per Simona che questo momento fastidioso passi in fretta e che nella prossima puntata possa condurre con ancora più serenità.