A Sanremo Fedez, prima dell’inizio del Festival, aveva chiesto a Fabrizio Corona di non fare uscire i video sui presunti tradimenti di Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi però non ha mantenuto la parola data e tra loro c’è stata una chiamata di fuoco!

La chiamata tra Fedez e Corona

Quando Fabrizio Corona ha lanciato tutti i gossip su Fedez e Chiara Ferragni, qualcuno ha insinuato che l’ex re dei paparazzi fosse d’accordo con il rapper per fare uscire tutto. Poi c’è anche chi ha accusato Corona di aver tradito la fiducia del suo amico, mettendolo così in una cattiva posizione e di non aver mantenuto le confidenze fatte.

Come noto però Fabrizio Corona ha sempre detto che dietro a Falsissimo c’è solo ed esclusivamente lui. Adesso sono spuntate nuove prove di come Fedez non fosse al corrente dello scandalo che da lì a poco sarebbe scoppiato. A svelarlo lo youtuber Alessandro Della Giusta che, per ben 10 giorni, ha seguito passo dopo passo i movimenti del cantante. Si parla di un lasso di tempo che va dalle prove generali alla gara al Festival di Sanremo. Tutto racchiuso in un video, pubblicato poi su YouTube, in cui è presente anche la telefonata tra Corona e Federico.

Lo youtuber ha fatto sapere che quando Fabrizio Corona ha annunciato l’episodio dedicato a Chiara a Falsissimo, Fedez ha ben pensato anche di ritirarsi. Il rapper era andato totalmente in crisi e non se la sentiva di fare da “bersaglio umano”.

Nel lunghissimo video è stato mostrato anche il momento in cui Fedez, da Sanremo, poco prima di parlare con Fabrizio Corona ha affermato di essere un po’ stanco di tutto quello che si stava verificando. In tutti i modi ha tentato di fargli capire che non sarebbe stata la giusta decisione e chiesto all’ex re dei paparazzi di mettersi una mano sulla coscienza e non fare uscire nulla. “Pensa ai miei figli”, gli ha raccomandato, per poi aggiungere: “Lui è il manipolatore più bravo che io abbia mai visto“.

C’è da dire poi che durante la telefonata proprio Fabrizio Corona aveva rassicurato che sarebbe stata una puntata pesante: “Tranquillo, tratta della roba giuridica di Chiara, non c’entra niente con la puntata scorsa, è un’altra roba del tutto”.

Così Fedez pare aver tirato un sospiro di sollievo e convinto ha deciso di prepararsi per la sfilata sul green carpet a Sanremo. Rientrato però ha scoperto tutta la verità e molto alterato ha chiamato Corona: “Ma perché mi dici cose non vere? Io ti ho chiesto ‘mi prometti che non fai uscire questo cavolo di video su Chiara sui tradimenti e i cavoli suoi?’. Tu mi hai detto ok. Sei proprio un pezzo di m, un infame“. Dopo queste parole Corona ha risposto: “Non è tanto i tradimenti, ma il come li racconto. Ora basta gossip, non mi va più di fare gossip“.

Da questo momento in poi, ancora una volta, la fiducia che Fedez aveva per Fabrizio Corona probabilmente è andata persa.