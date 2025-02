Non tutti sanno ma Fedez è andato in crisi e prima del Festival di Sanremo 2025 voleva davvero ritirarsi. Spuntano audio e chat che dimostrano quanto vi stiamo dicendo.

Sanremo, Fedez voleva ritirarsi

Quando si diceva che Emis Killa non sarebbe stato l’unico a ritirarsi dal Festival di Sanremo, ma che anche un altro cantante era in crisi, con il senno di poi possiamo dire che era tutto vero. E l’artista in questione era Fedez.

Il rapper ha deciso di partecipare alla kermesse per rimettersi in gioco nella musica e dare una svolta dopo i numerosi gossip che hanno coinvolto lui e l’ex moglie Chiara Ferragni. E per quanto lui abbia chiesto a Fabrizio Corona di evitare di mostrare alcune cose, alla fine è uscito fuori tutto, generando così una sorta di effetto boomerang in lui.

Tutti dalla presentazione del brano a Sarà Sanremo hanno capito che qualcosa in Fedez non andava e ora è tutto molto più chiaro dopo il video pubblicato da Alessandro Della Giusta. Lo youtuber ha seguito Federico per 10 giorni a Sanremo, dalle prime prove fino alla finale. Senza tralasciare nulla sono state mostrate anche le crisi avute dal cantante, che ha persino minacciato di ritirarsi come aveva già rivelato Gabriele Parpiglia.

Alessandro Della Giusta ha rivelato che una volta arrivato sotto casa di Federico per le prove, si è reso conto che l’aria era molto tesa. Il rapper infatti era di pessimo umore e, a quanto pare, al limite e pronto ad abbandonare il Festival. Peraltro durante il viaggio da Milano a Sanremo avrebbe alternato dei momenti di grande gioia per passare ad altri di totale tristezza:

“(…) Nei giorni successivi mi ha mandato un vocale dove mi ha detto: ‘Ciao Ale, guarda che molto probabilmente non andremo più a Sanremo. Io non sono più nelle condizioni e non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere. Sono abbastanza a pezzi’. E mi ha anche detto ‘Bro è ovvio che mi devo ritirare. Cosa faccio?’ Il motivo l’avrete capito. Erano i video di Fabrizio Corona su lui e Chiara, che da una parte stavano distogliendo l’attenzione dalla musica e dall’altra rovinando ancora di più un rapporto tra ex già teso. A soli due giorni dal Festival dopo un crollo era certo di mollare”.

La chat in cui Fedez afferma di voler lasciare Sanremo

Quindi Fedez era sicuro di volersi ritirare da Sanremo. Qualcosa però poi sembra avergli fatto cambiare idea. Quando si è presentato alle prove generali non si sarebbe mai aspettato quella reazione da parte della sala stampa nei suoi confronti: “Non mi sarei mai aspettato l’applauso della sala stampa“. Questo ha dato da forza a Federico di andare fino in fondo, nonostante le difficoltà.