A seguito dei recenti gossip divulgati da Fabrizio Corona sul loro conto, Chiara Ferragni avrebbe inviato dei messaggi a Fedez. Leggiamo cosa avrebbe scritto secondo quanto ripreso dall’ex re dei paparazzi.

I messaggi che Chiara Ferragni avrebbe inviato a Fedez

Fabrizio Corona ormai non si ferma più! L’ex re dei paparazzi di tanto in tanto sgancia alcuni scoop e uno di questi, tra i più succulenti, riguarda Chiara Ferragni e Fedez, la loro separazione e alcuni presunti tradimenti che ci sarebbero stati da parte loro.

Cosa che ancora non aveva detto Fabrizio Corona è come Chiara Ferragni avesse preso questi scoop. E a quanto pare non benissimo. Durante una delle recenti puntate di Gurulandia infatti Corona ha raccontato che Fedez pare aver ricevuto dei messaggi direttamente dall’ex moglie, contrariata per quanto successo. A rivelare come sarebbero andate le cose è stato l’ex re dei paparazzi nel noto podcast:

“Sai quelle foto che arrivano su Instagram si aprono una volta e poi scompaiono? Me ne è arrivata una e io che ho due telefoni, con il secondo l’ho fotografata, non potendo fare screenshot. “La nostra carissima amica Chiara, detta Ferry, scrive a Fedez: ‘Le cose false che le sa da te e lo dice anche nelle chiamate registrate che fa. Quindi anche questo uscirà Federico. Hai creato tutto questo’. Secondo Chiara io e Fedez, quindi, eravamo d’accordo. Falsissimo. Io e Fedez non siamo mai stati d’accordo“.

Così Fabrizio Corona ha fortemente smentito che tra lui e Fedez ci sarebbe stato un accordo su questo, anzi. Tutto fuorché questo. Sempre a tal proposito ha anche aggiunto quanto segue, dopo il presunto messaggio di lamentele di Chiara Ferragni:

“Quello che ho fatto io a Federico è access journalism. Ho fatto semplicemente il mio mestiere. Io e lui non siamo mai stati d’accordo nel pubblicare quello che ho divulgato. Come mai si è fidato di me e mi ha confidato tutto?

Se non fosse successa tutta quella roba di Angelica Montini, non ci sarebbe mai stata quella puntata. Quando Federico mi ha chiesto di fare quella telefonata con Angelica e mi ha detto che non può impedirmi di fare il mio mestiere, io ho fatto il mio mestiere. Fedez non ha avuto pro con quel video, non ha riconquistato Angelica né si è vendicato di lei“, ha concluso Fabrizio Corona.

Ma basterà questo per convincere Chiara Ferragni?