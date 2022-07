1 Fedez insieme a Salmo e Rovazzi

Come è ben noto nel corso degli anni Fedez ha interrotto i rapporti con numerosi artisti del mondo dello spettacolo coi quali aveva una bella amicizia. Negli ultimi mesi però sembrerebbe che il rapper abbia voglia di ricucire i rapporti con tutte (o quasi) le persone con cui ha litigato. Solo alcune settimane fa infatti per la prima volta Federico si è mostrato insieme a J-Ax, ammettendo di aver fatto la pace col suo collega. Come se non bastasse i due qualche giorno fa hanno tenuto un concerto di beneficenza, grazie al quale sono stati raccolti 130 mila euro. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

A sorpresa infatti Federico è stato ospite al concerto che Salmo ha tenuto a San Siro! Come i più informati sapranno solo lo scorso anno tra i due artisti c’era stato un duro scontro sui social, a causa di un concerto che il rapper sardo aveva tenuto in piena pandemia, senza distanziamento. Ieri sera però è accaduto l’impensabile! Il marito di Chiara Ferragni infatti è salito sul palco per una simpatica gag preparata con lo stesso Salmo, durante la quale ha rotto una bottiglia finta in testa al suo collega.

Ma non è finita qui! Fedez infatti oltre a fare pace con Salmo si è anche mostrato insieme a Fabio Rovazzi. I due si sono incontrati nel backstage del concerto a San Siro, e si sono mostrati sui social in sintonia come un tempo, segno dunque che i vecchi dissapori sono ormai solo un lontano ricordo.

In queste ore intanto Federico ha svelato che dopo il suo tumore ha deciso di cambiare atteggiamento non solo con la sua famiglia, ma anche con tutte le persone che lo circondano. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.