Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Settembre 2023

Fedez

Paloma ruba il telefono di Fedez

Dopo la scomparsa di Mati, lo storico cane di Chiara Ferragni, i Ferragnez hanno deciso di introdurre nella propria famiglia un nuovo cagnolino. Si tratta di Paloma, la quale però non sostituirà mai il cane precedente nel cuore dell’influencer e di Fedez:

“Pensavo che il momento in cui un’altra cagnolina fosse entrata nella mia vita qualcosa sarebbe cambiato e avrei potuto pensare un pò meno alla mia compagna di 13 anni, Mati. Invece è proprio il contrario. ogni suo movimento, profumo e rumore mi riporta alla realtà delle cose. […]

È come se di colpo mi fossi resa conto che Mati non è più realmente parte di questa famiglia e mi può guardare con i suoi occhioni solo da lassù, mentre per tutto questo tempo era stata lei la mia certezza contro tutte le cose sbagliate del mondo. […] Sei stata la compagna più vera e piena d’amore che potessi desiderare Mati. Spero tu possa ricordarlo sempre da quella nuvoletta lassù. Mi mancherai sempre ed è giusto cosi, perché un amore del genere non si esaurisce mai”.

La piccola Paloma è già un membro molto simpatico della famiglia. L’abbiamo già vista fare numerosi dispetti ai suoi padroni oppure divertirsi insieme ai bambini.

Una volta, per esempio, ha rubato la ciabatta di Prada di Chiara per morsicarla tutta. Ma non finisce qui, a volte non vuole fare nemmeno le scale forse per paura e per tale ragione Fedez deve prenderla in braccio.

Nel video qui sotto il cucciolo ne ha combinata un’altra. Mentre il rapper stava registrando un video su Instagram insieme a Vittoria, infatti, Paloma è arrivata e ha portato via il telefono senza che Federico se ne accorgesse subito.

Nel filmato troviamo la bambina correre verso il papà e due secondi dopo ecco il cane che ruba il telefono e corre via. In sottofondo si sente il cantante che urla: “Paloma il mio telefono, Paloma!“.

PALOMA CHE RUBA IL CELLULARE DI FEDEZ 😂😂😂😂 pic.twitter.com/37qXUkP8dO — AMICI NEWS (@amicii_news) September 24, 2023

