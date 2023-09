Spettacolo

26 Settembre 2023

Lorella Cuccarini insieme a Isobel e Cricca

La nuova edizione di Amici 23 ha preso ufficialmente il via sabato scorso. Nel corso della prima puntata abbiamo visto la formazione della classe e ritrovato i docenti di canto e ballo. Tra i primi ricordiamo la presenza di Lorella Cuccarini. L’insegnante ha già fatto le sue prime scelte e ha avuto modo anche di riabbracciare alcuni suoi “vecchi alunni”. Ragazzi che, come spesso dichiarato, le sono rimasti nel cuore.

Lorella Cuccarini, infatti, non ha mai nascosto di essere rimasta in contatto con molti di loro. Li supporta in ogni loro avventura lavorativa e, quando ha modo, non manca occasione di andarli a trovare.

In particolar modo ci soffermiamo non solo su Angelina Mango, che tornerà sabato prossimo per presentare il nuovo singolo, ma anche su Isobel Kinnear e Giovanni Cricca. I due, che oggi formano una coppia nella vita, sono stati entrambi presenti nel corso della prima puntata di Amici 23 e nel dietro le quinte si sono ritrovati con Lorella Cuccarini.

La professoressa di canto non ha resistito e ha deciso di immortalare il momento con una bellissima foto, postata poi sui social. Nell’immagine vediamo tutti e tre sorridenti e spicca proprio la gioia di essersi rivisti dopo un anno dal loro ingresso nella scuola di Amici. Lorella Cuccarini, a corredo dello scatto pubblicato, ha anche aggiunto una didascalia:

“Incontri speciali, dietri le quinte… quanto sono belli?”, si legge su Instagram.

La foto Instagram postata da Lorella Cuccarini insieme a Isobel e Cricca

Inutile dirvi che l’immagine in pochi minuti ha fatto il giro del web e raccolto una vagonata di like e commenti da parte dei fan della coppia… e non solo! Isobel Kinnear ha risposto la Lorella Cuccarini con un cuore rosso e un “You” scritto a caratteri cubitali.