Vincenzo Chianese | 19 Ottobre 2023

Fedez

Il futuro di Fedez a X Factor

Dopo il brutto momento vissuto di recente, Fedez in questi giorni poco a poco sta recuperando le energie e sta tornando alla sua vita di sempre. Tuttavia come sappiamo nelle scorse settimane si è a lungo parlato sul futuro del cantante a X Factor. Anche quest’anno infatti Federico è tra i giudici del talent show e solo la prossima settimana inizieranno i tanto attesi Live, durante i quali si entrerà nel vivo del programma. In molti però si sono chiesti se Lucia farà parte del cast della trasmissione, e solo qualche giorno fa lui stesso aveva dichiarato:

“Ogni giorno si parlava di me sui giornali, peraltro con notizie non sempre verificate. Si interrogavano sul mio lavoro, su chi mi avrebbe sostituito nelle trasmissioni televisive. Si sono inoltrati nell’aspetto tecnico delle mie operazioni, senza saperne niente. Se sarò a X Factor? I live iniziano il 26 ottobre, facendo gli scongiuri potrei farcela. Sono giorni cruciali, l’emocromo è risalito a 9, mi sento meglio”.

Adesso però arriva la notizia che tutti stavamo aspettando. Ieri sera infatti Fedez, nel corso di una lunga live su Instagram, ha rivelato finalmente se parteciperà ai Live di X Factor. Il cantante così ha confermato ufficialmente che sarà tra i giudici del talent show, e in merito ha affermato:

“Oggi sono andato a fare la visita di controllo e mi hanno fatto il certificato medico per poter partecipare ad X Factor”.

Finalmente dunque possiamo dormire sonni sereni: Fedez sarà tra i giudici di X Factor e a partire da giovedì 26 ottobre lo ritroveremo ai Live della nuova edizione del talent show in onda su Sky. Non resta dunque che attendere per scoprire quali emozioni ci attendono quest’anno e nel mentre fare un gigantesco in bocca al lupo a Federico.