Vincenzo Chianese | 7 Ottobre 2023

Fedez

Fedez non lascerà X Factor

Negli ultimi giorni se ne sono dette di ogni su Fedez. Come ormai tutti sappiamo, il rapper è stato ricoverato per 8 giorni a seguito di un’emorragia interna, causata da due ulcere. Dopo ben due operazioni, e dopo una trasfusione di sangue, il cantante è tornato a stare meglio e solo ieri pomeriggio ha finalmente lasciato l’ospedale. Per tutta la settimana però sul web hanno iniziato a girare diversi voci sul conto di Federico, alcune delle quali hanno riguardato anche il suo destino a X Factor. Come è noto infatti il prossimo 26 ottobre inizieranno i Live del talent show e in molti si sono chiesti se il cantante ce l’avrebbe fatta a prendere parte al programma.

In rete così si è parlato di una presunta sostituzione e a spuntare fuori è stato il nome di J-Ax. Ma il rapper prenderà davvero il posto di Fedez a X Factor? In queste ore a smentire ufficialmente la notizia con un post sui social è stato lo stesso Ax, che ha così affermato:

“Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor”.

Nel mentre nelle ultime ore a rompere il silenzio è stato anche Fedez. Nel corso di una lunga intervista con Il Corriere della Sera, durante la quale ha affrontato diverse tematiche, il cantante ha anche parlato delle fake news emerse sul suo conto, e in merito ha affermato:

“Ogni giorno si parlava di me sui giornali, peraltro con notizie non sempre verificate. Si interrogavano sul mio lavoro, su chi mi avrebbe sostituito nelle trasmissioni televisive. Si sono inoltrati nell’aspetto tecnico delle mie operazioni, senza saperne niente”.

Ma quindi Fedez sarà a X Factor? Ecco cosa dichiara lui:

“I live iniziano il 26 ottobre, facendo gli scongiuri potrei farcela. Sono giorni cruciali, l’emocromo è risalito a 9, mi sento meglio”.