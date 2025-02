Tutti hanno notato gli occhi neri di Fedez durante il green carpet del Festival di Sanremo 2025 avvenuto nella serata del 10 febbraio. Molti si sono chiesti cosa fosse successo al rapper ed è partita anche la preoccupazione. Oggi è arrivata la spiegazione e tutto sembra legato alla sua canzone in gara.

Ecco perché Fedez aveva gli occhi neri a Sanremo 2025

Ieri sera si è svolto il green carpet del Festival di Sanremo 2025. I cantanti in gara hanno sfilato di fronte ai fan e hanno mostrato i loro look, alcuni anche molto eccentrici. Tra coloro che hanno attirato l’attenzione c’è stato sicuramente Fedez che poche ore prima, alle prove generali, ha ricevuto vari applausi. Proprio di questo ne hanno parlato anche oggi a La Volta Buona. Caterina Balivo ha chiesto un commento al giornalista Luca Dondoni che è stato molto positivo riguardo la performance del rapper. Ha detto:

“Da una parte, secondo me, chi ha amato Fedez e ha apprezzato la canzone ha applaudito. Qualcun altro magari non ha Fedez in grande simpatia ed è rimasto muto. Nel senso che era impossibile non ammettere ieri che la performance di Fedez, se lo stesso accadrà stasera, è stata una bomba per molti punti di vista. Il primo perché la canzone, ascoltata in anticipo, non era così mediana come i voti hanno riportato in molte pagelle. È un pezzo piuttosto forte. Il testo fatto dal vivo lo è ancora di più. E devo dire che hanno scelto una scenografia e le luci che lo porteranno molto davanti. È sicuramente un altro. Noi ieri abbiamo visto un altro Fedez rispetto a quello che abbiamo visto con la Michielin. Ricordate? Quasi tremante, impaurito. Insomma su un palco non sicuramente a suo agio”.

E proprio per parlare del nuovo Federico, il giornalista ha dato una piccola anticipazione: “È un Fedez molto concentrato. Probabilmente, anzi sicuramente, vi anticipo che proprio a Pezzi che va online da oggi dove stamani lo abbiamo avuto ospite in esclusiva ci ha raccontato che la concentrazione è tutta per questo Festival. E per dimostrare che se ha fatto qualcosa che non andava bene è tutta colpa sua e se ne prende per il passato e la vita privata tutte le colpe. Ma da adesso si apre un altro libro. C’è un Fedez nuovo, quello che vedrete in questo Festival e credetemi che la canzone farà alzare le orecchie a tanti”.

Ma ieri al green carpet di Sanremo 2025 non abbiamo potuto non notare gli occhi neri del cantante. Perché Fedez aveva gli occhi neri? La spiegazione è arrivata dallo stesso Dondoni sempre a La Volta Buona che ha detto:

“Ci sono due set di lenti a contatto corneali. Ce n’è una che copre solamente la pupilla e l’altra che copre completamente l’occhio. Perché siccome durante la canzone lui racconta di un uomo che prende delle medicine per guarire dalla depressione, la sua figura è quella di un uomo sotto medicinali e la esagera con quella lente a contatto nera. Ed è collegato anche a un film: Venom. Non è che si sente un supereroe, anzi è il contrario. Sei un po’ meno eroe se ti servono dei medicinali per contrastare la depressione. E vengono anche citati. Insomma l’idea è un po’ questa”.