Il titolo è Balorda nostalgia, la canzone di Olly in gara al Festival di Sanremo 2025: il testo e significato del pezzo.

Balorda nostalgia testo canzone Olly

Si chiama Balorda nostalgia, la canzone di Olly che vediamo presente nella lista dei partecipanti del Festival di Sanremo 2025. Qui vi riportiamo una parte del testo del brano dell’artista genovese. Ecco un piccolo stralcio:

“Ma sai che questa sera

Balorda nostalgia

Mi accendo la tv

Solo per farmi compagnia

Che bella tiritera…

Beh insomma

Ti sembra la maniera

Che vai e mi lasci qua

Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena

E metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena

So soltanto che vorrei,

Vorrei”

Chi ha scritto la canzone di Olly, Balorda nostalgia? Il brano è stato scritto dal cantante (che ne firma anche la musica), accompagnato dall’aiuto di J. Boverod e P. Pasini,

Significato Balorda nostalgia di Olly

Qual è il significato di Balorda nostalgia di Olly? Il cantante tra le colonne di TV Sorrisi e Canzoni ha svelato quello che è il vero senso di questa canzone. Ecco cosa ha raccontato:

«Ricostruisce la parte bella di una storia d’amore finita. Ne sento in qualche modo la mancanza, con la consapevolezza degli inevitabili aspetti negativi che hanno fatto finire la relazione. Mi rimane una nostalgia molto forte. Ci ho lavorato a lungo, volevo che fosse tutto perfetto: per me è fondamentale essere convinto di ogni dettaglio», ha rivelato Olly.

Le parole di Olly prima di Sanremo 2025

Su RaiPlay Olly oltre a presentare la canzone di Sanremo 2025 dal titolo Balorda nostalgia, ha avuto anche modo di rilasciare le prime dichiarazioni.

Per prima cosa ha spiegato che lui ama ascoltare qualsiasi cosa, anche se predilige per il cantautorato. Scrivere per altri ma in particolare per sé.

E cosa è cambiato rispetto al suo primo Festival? Ecco cosa ha detto Olly: “Rispetto a due anni fa, essendo passato del tempo, avendo suonato anche tanto in giro, la mia consapevolezza aumenta con altrettanta consapevolezza di avere tanto da fare e da dire. A Carlo posso dire che non vedo l’ora di cantare”.

I Big a Sanremo 2025

Al Festival di Sanremo 2025 i cantanti in gara sono i seguenti:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”.

Nell’elenco dei concorrenti del Festival: Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

È bene ricordare che Emis Killa si è ritirato dalla gara.

Le Nuove Proposte

Non solo i Big in gara a Sanremo 2025. Anche le Nuove Proposte vantano un quartetto davvero interessante: Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.