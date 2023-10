Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Ottobre 2023

Fedez

In queste ultime ore Fedez ha detto di aver ricevuto il permesso dei medici per andare a Manchester a vedere i Blink 182 in concerto

Il sogno di Fedez

Fedez è ormai uscito dall’ospedale, nel quale era stato ricoverato a causa di un grave problema di salute, da qualche giorno. Piano piano si sta riprendendo anche se deve fare le cose con molta calma. Ieri ha festeggiato i suoi 34 anni con la moglie Chiara Ferragni e i loro due meravigliosi bambini, Leone e Vittoria.

Questo il messaggio d’auguri scritto dall’inluencer per il marito:

“Tantissimi auguri a mio marito. La prima foto è quella che vedo più spesso perché mi appare ogni volta che mi chiama. Grazie per aver creato questa famiglia con me. Grazie per essere sempre al mio fianco. Nel bene e nel male. Ti amo, buon compleanno”.

Nella stessa giornata, poi, Fedez ha voluto aggiornare i suoi fan sulle proprie condizioni di salute in seguito agli ultimi esami che ha fatto. Ha parlato dell’emocromo e di ciò che gli hanno permesso di fare i dottori:

“Grazie a tutti per gli auguri. Oggi è una giornata importante, non tanto per il mio compleanno. Quello non mi interessa. Ho fatto gli esami del sangue, l’emocromo. Il sangue è ok.

E i dottori mi hanno dato il permesso di volare a Manchester per il concerto dei Blink. Bimbo felice”.

Da qui in poi ha raccontato di aver preparato dei regali da portare ai membri della band. Da cibo tipicamente italiano a dei libri sugli alieni. Un volta arrivati in hotel ha fatto dei simpatici video in compagnia della moglie facendo anche un ripasso sulle canzoni dei Blink 182.

Insomma, questo viaggio fa finalmente tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan di Fedez. Il rapper sta sempre un po’ meglio, giorno dopo giorno, e presto potrà tornare alle sue regolari attività. Noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

