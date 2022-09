1 Il gesto di Fedez

Periodo intenso questo per Fedez. Come sappiamo dopo l’operazione che ha affrontato, il cantante è tornato a lavoro e numerosi sono stati gli impegni che l’hanno visto protagonista. Dopo il successo de La Dolce Vita, che si è confermata essere la vera hit di questa estate, Federico si è concentrato a pieno sul suo ruolo di giudice a X Factor. La nuova edizione del talent show infatti debutterà su Sky il prossimo 15 settembre, e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre il rapper si sta anche dedicando alla musica e a breve uscirà il suo nuovo attesissimo singolo, che senza dubbio non deluderà le aspettative.

Naturalmente non è mancato del tempo da dedicare alla sua famiglia. Nelle ultime settimane infatti i Ferragnez hanno trascorso una bellissima vacanza a Ibiza e il tutto è stato naturalmente testimoniato sui social. Chiara e Federico però adesso sono rientrati a Milano, dove ad attenderli ci sono dei nuovi impegni lavorativi.

In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che sta facendo divertire il web. Fedez ha infatti trascorso l’interno weekend a casa da solo per montare un’enorme pista Lego per suo figlio Leone. Il bambino così, rientrato a casa, ha trovato ad attenderlo questo meraviglioso giocattolo, che però non sembrerebbe averlo entusiasmato. Su Instagram infatti il cantante ha condiviso il momento in cui ha mostrato la pista a suo figlio, che non è rimasto stupito. Il momento ha fatto divertire il web, e naturalmente non sono mancati commenti ironici.

Il mio entusiasmo oggi è pari a quello di Leone Lucia Ferragni per il nuovo giochino di Fedez pic.twitter.com/pUadMfxugr — Ma&Mi (@ioetesolonoi) September 6, 2022

Qualche giorno fa nel mentre Chiara e Federico hanno festeggiato il loro quarto anniversario di matrimonio, e sui social non sono mancate delle bellissime dediche che hanno emozionato il web. Andiamo a rivedere le dichiarazioni dell’imprenditrice digitale e del cantante.