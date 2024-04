Fedez senza freni tira in ballo il manager di Chiara Ferragni sul Pandoro Gate

Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Aprile 2024

Belve Fedez

Mentre sui social Chiara Ferragni ha deciso di tornare dopo 10 giorni di assenza, stasera tutti gli occhi sono puntati sulle parole di Fedez a Belve. Il rapper si è espresso senza freni sul manager di sua moglie.

Fedez senza freni sul manager di Chiara Ferragni

C’era grande attesa per questa puntata di Belve. Francesca Fagnani è riuscita a portare Fedez in trasmissione e fare quattro chiacchiere con lui. Si è trattata di un’intervista intensa dove il rapper ha toccato tanti punti, tra cui anche il rapporto con Chiara Ferragni.

Francesca Fagnani ha voluto sapere in questi anni cosa gli ha insegnato sua moglie e, invece, come è stato lui d’aiuto a Chiara. Molto diretto il rapper ha fatto riferimento, in maniera piuttosto generica, ad alcuni rapporti che ha avuto sua moglie in questi anni. Per alcuni è riuscita a farle capire che forse era il caso di allontanare delle persone dalla propria vita, con altri non è stato lo stesso:

“Mia moglie mi ha insegnato che delle volte bisogna saper dire di no. Quando mi hanno detto di fare X Factor, l’ho fatto anche per soldi anche oltre che per musica. Io l’ho aiutata ad aprire gli occhi su delle persone che gli stavano accanto. Delle volte ci sono riuscito altre no”.

Successivamente sempre nel corso della chiacchierata Fedez ha lanciato una nuova stoccata al manager di Chiara Ferragni: “Lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando lei poteva e doveva spiegare che non sono solo sue ma anche di altri. Dei suoi manager? Sì, è uno… uno solo”.

Durante la conversazione, peraltro, Fedez ha confessato di aver tentato il suicidio da ragazzo e quanto ha influito il Pandoro Gate sulla crisi con Chiara Ferragni, Fedez non ha nascosto anche le sue emozioni, mostrandosi in lacrime e negando in tradimenti.

Temi questi che hanno molto diviso e suscitato diverse considerazioni.