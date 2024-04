Fedez sbotta dopo una domanda di Francesca Fagnani sui presunti tradimenti

Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Aprile 2024

Belve Fedez

Una domanda sui presunti tradimenti di cui si è tanto parlato ha fatto sbottare Fedez durante la puntata di Belve. Francesca Fagnani ha posto il quesito, ma il rapper si è un po’ alterato, per poi dire la sua.

Fedez sui presunti tradimenti

Durante la seconda puntata di Belve grande attenzione l’ha avuta l’intervista di Fedez. Il rapper oltre a chiarire la sua posizione su Chiara Ferragni, ha anche risposto a chi ha spesso dubitato sulla sua omosessualità, ma non solo. Di recente si è tanto parlato anche dei presunti tradimenti del rapper. Sebbene lui sia sempre stato chiaro, stasera Francesca Fagnani ha voluto avere una sua versione.

LEGGI ANCHE: Fedez senza freni tira in ballo il manager di Chiara Ferragni sul Pandoro Gate

Fedez ha voluto spiegare il suo punto di vista, spiegando come a detta sua si tratti di un argomento delicato, totalmente inventato. Dunque frutto dei pettegolezzi ma privo di verità di fondo:

“Questa cosa dei tradimenti è una cosa abbastanza seria. Per esempio, adesso, parte il toto nomi. A me stupisce la leggerezza con la quale la stampa italiana affronta l’argomento. Ma in questo momento si vocifera che io sia stata con una ragazza che è famosa ed esposta al pubblico. A me stupisce la leggerezza con la quale si dà della sfasciafamiglie a una ragazza così. Se una notizia dev’essere verificata, qui dove sta la verifica?”.

Francesca Fagnani ha fatto sapere che si tratta di questioni delicate sulle quali non intendeva di centro entrare. Ma al contempo ha fatto notare a Fedez come trattandosi di una famiglia molto esposta la sua, deve anche aspettarsi che se ne parli.

“Quindi dire che Federico si è fatto questa senza alcuna prova è legittimo?”, ha detto Fedez. Sempre con molta calma Francesca Fagnani ha cercato di fargli capire come l’attenzione mediatica su di loro sia sempre molto forte. “La deontologia del giornalismo dov’è? Comprendo l’ossessione e il voler sapere. Ma se noi facciamo schifo perché i giornalisti devono farlo più di noi?”, ha ribattuto ancora il rapper.

A seguire Francesca Fagnani ha smorzato i toni facendo capire a Fedez come in realtà intendesse rispondere a tali illazioni. Lui ha smentito i la tensione si è nuovamente distesa in studio.