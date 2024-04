Fedez risponde alle voci sulla sua presunta omosessualità e rivela se è mai stato con un uomo

Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Aprile 2024

Belve Fedez

Nell’intensa puntata di Belve, Fedez è sbottato nel momento in cui si è parlato dei suoi presunti tradimenti nei confronti di Chiara Ferragni: “Fino a che ero sposato, secondo alcuni ero gay“, ha detto senza peli sulla lingua.

Fedez risponde alle voci sulla sua presunta omosessualità

Oggi a Belve proprio Fedez è tornato sulla vicenda legata alla crisi con sua moglie Chiara Ferragni. Tra le lacrime ha evitato di rispondere a una domanda precisa di Francesca Fagnani, che ha voluto sapere da lui quando sarebbe finito tra loro l’amore. Poco dopo però l’argomento si è spostato sui presunti tradimenti di cui lui è stato più volte accusato sui giornali, sempre smentiti. Ma non solo, perché in questi anni non sono mancate le voci anche sulla sua presunta omosessualità.

Francesca Fagnani ha quindi chiesto spiegazioni a Fedez, che ha prontamente replicato: “Ecco, mi fai subito smettere di piangere”. Poi però ha deciso di addentrarsi nel discorso con una considerazione piuttosto sarcastica e e provocatoria: “Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la f**a… così di punto in bianco?”.

A questo punto Francesca Fagnani ha domandato se tra le due cose, quindi l’essere o meno omosessuale o i presunti tradimenti, quale delle due si avvicina di più alla verità. Così Fedez ha risposto: “Io non sono gay, mai avuto una relazione omosessuale. Ma a me stupisce la leggerezza con cui viene trattato l’argomento. In questo momento si vocifera che io sia stato con una ragazza, che ha un lavoro… ma con che leggerezza le si dà della sfasciafamiglie?“.

Con queste parole Fedez ha voluto mettere un punto a chi ha puntato il dito su di lui. Ma anche verso chi l’ha accusato di aver tradito sua moglie Chiara Ferragni. Peraltro ha anche risposto a chi ha spesso detto fosse omosessuale.