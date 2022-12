NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Dicembre 2022

In questi giorni come ben sappiamo Fedez è volato a Los Angeles, per trascorrere qualche giorno in relax in compagnia di alcuni amici. Il cantante ne ha anche approfittato per andare al concerto dei Maneskin, che hanno tenuto l’ultimo live della leg americana del loro tour proprio nella città del peccato. Federico nel mentre nelle ultime ore ha fatto ritorno a casa dalla sua famiglia, tuttavia è emerso un retroscena sul suo soggiorno oltreoceano che sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire quello che è accaduto.

Pare che Fedez sia stato cacciato da un casinò di Las Vegas, dopo essere stato beccato a barare. Il cantante si è recato insieme all’amico Luis Sal, al giocatore professionista di poker Dario Sammartino e al campione italiano di memoria Andrea Muzii in uno dei casinò della città. Il gruppo ha anche vinto una discreta somma di denaro, tuttavia i quattro hanno ammesso di aver barato. A svelarlo è stato lo stesso Federico nel corso dell’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Gossipetv:

“Siamo appena stati cacciati dal primo casinò, è andata bene perché abbiamo vinto parecchio. Arriva il tipo e ci dice di andare via. Però devo dire che dà molta soddisfazione il fatto che le mie capacità intellettuali siano una minaccia per il fatturato di un’impresa miliardaria, mi eccita”.

La disavventura di Fedez ha naturalmente fatto sorridere il web, e di certo in molti attendono di saperne di più su quanto accaduto. Nel mentre il cantante è tornato già a Milano e si appresta a festeggiare il Natale insieme a tutta la sua famiglia. Per di più Federico si prepara all’arrivo del nuovo anno, e ad attendere i fan ci saranno senza dubbio tante novità, in primis la nuova stagione di The Ferragnez La Serie.