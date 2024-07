Dopo i due no a Tale e Quale Show e Celebrity Chef, per Sophie Codegoni sarebbe arrivata una nuova opportunità lavorativa. L’influencer infatti, secondo le recenti indiscrezioni, sarebbe stata scelta come opinionista fissa di una nota trasmissione televisiva.

Sophie Codegoni

In attesa di vedere la puntata di questa sera di Temptation Island, che catalizzerà l’attenzione del pubblico, in giornata non mancano le notizie su altri argomenti e personaggi del mondo della TV, dei social e dello spettacolo. Per questo stavolta vogliamo parlarvi dei prossimi impegni lavorativi di Sophie Codegoni.

Di recente l’ex tronista di Uomini e Donne è stata spesso al centro dei pettegolezzi per i suoi tira e molla e la rottura con Alessandro Basciano, ma anche per il breve (presunto) flirt con l’attore di Élite, Arón Piper. Peraltro di lei si è parlato anche della possibilità di rivederla in TV.

Deianira Marzano durante la puntata radiofonica di Gente di Marte, su Radio Marte, ha dato una bella notizia su Sophie Codegoni. L’esperta di gossip ha svelato infatti che l’ex gieffina sarà opinionista fissa del programma di Rete 4, Zona Bianca.

La notizia non è ancora stata ufficializzata, ma si attendono novità dunque sulla sua presenza nel noto format, dove si affrontano tanti temi, dai fatti di cronaca, alla politica per passare all’attualità. Per Sophie Codegoni si tratterà certamente di un banco di prova molto importante, se così fosse.

Tale opportunità sembra arrivare dopo due no importanti. A cosa facciamo riferimento? Nei giorni scorsi su Oggi Alberto Dandolo, così come Deianira Marzano, hanno fatto sapere che Sophie Codegoni non avrebbe superato i provini delle trasmissioni. In primo luogo per Tale e Quale Show, ma sarebbe anche sfumata la possibilità di prendere parte a Celebrity Chef, il cooking show condotto da Alessandro Borghese. Insomma due casting non andati bene.

Ora però Sophie Codegoni può sorridere, dato che pare avrà l’opportunità di sedere come opinionista nella trasmissione di Rete 4 di Giuseppe Brindisi.