Fedez pubblica un’anticipazione del suo pezzo con Emis Killa: “Farà zittire tutti”

NEWS

Debora Parigi | 25 Maggio 2024

Fedez

Per l’estate 2024 Fedez è pronto a conquistare tutti con un nuovo tormentone e lo fa in duetto con Emis Killa. E così i due rapper hanno lanciato una piccola anticipazione del loro nuovo pezzo estivo che sta già impazzendo su TikTok.

La nuova canzone di Fedez ed Emis Killa si prepara ad essere un tormentone

L’estate si sta avvicinando e i cantanti italiani (e non) stanno facendo uscire tantissimi brani per la stagione più calda. Qualcuno si preannuncia già un tormentone a partire da Emma, Paola e Chiara, Angelina Mango, i The Kolors. Ma mancano ancora tanti cantanti all’appello che usciranno con i loro nuovi lavori davvero a breve.

Tra questi c’è Fedez, al centro della notizia da mesi non per la sua musica ma per gossip e anche un po’ di cronaca. Infatti il rapper è protagonista ogni giorno di notizie prima per la crisi con la moglie Chiara Ferragni che ha portato a una separazione. E poi è finito anche nel vortice di un’accusa di pestaggio ai danni di Cristiano Iovino.

Ma adesso si parla di lui per il suo lavoro e cioè la musica, proprio perché ha rilasciato una piccola anticipazione del brano che si appresta ad entrare nella gara dei tormentoni estivi. Alcuni giorni fa aveva pubblicato alcune foto in studio di registrazione e insieme a lui c’era Emis Killa, altro rapper della scena musicale. I due hanno spesso collaborato insieme, ma non sono mancate anche le liti.

LEGGI ANCHE: Matrimonio a sorpresa per un attore di Mare Fuori

Per l’estate 2024, quindi, Fedez ed Emis Killa hanno deciso di pubblicare una canzone. E ne hanno anticipato un pezzetto caricandolo su TikTok e permettendo a tutti di creare contenuti proprio con questo estratto. E così stanno iniziando a girare alcuni video di content creator famosi mentre cantano la nuova canzone dei due rapper.

Come possiamo sentire già da questo video, Federico Lucia ha deciso di tornare un po’ alle origini della sua carriera musicale. Le sonorità sono decisamente meno pop rispetto ai brani che negli ultimi anni ha lanciato in vista dell’estate. Quando pubblicò la foto con il collega per annunciare la collaborazione, Fedez aveva scritto: “In una foto c’è l’artista con cui ho registrato una mina che, quando uscirà, farà zittire tutti”. Non ci resta che attendere con molta ansia!