Endless Love anticipazioni 26 maggio: Nihan è gelosa di Kemal! Lui mette alle strette Tufan

Andrea Sanna | 25 Maggio 2024

Endless Love

Domenica 26 maggio imperdibile appuntamento con Endless Love! La serie turca, in onda su Canale 5, torna con altre imperdibili puntate per nuove emozioni. Scopriamole insieme!

Anticipazioni Endless Love 26 maggio

Terminata la puntata di oggi 25 maggio di Endless Love è tempo di nuovi spoiler della serie turca di Canale 5. Qui vi forniamo le anticipazioni e la trama di domenica 26 maggio.

Nihan dice a Kemal di volerlo incontrare, lui la porta in un posto segreto in cui manifesta e ribadisce i suoi sentimenti. L’uomo fa presente che non è disposto ad accettare una relazione clandestina.

A seguire il protagonista del racconto contatta Zehir e gli chiede di trovare un modo per introdursi in casa di Tufan. Così l’uomo fidato di Kemal fa in modo che Tufan comprenda di essere spiato. C’è da dire che quest’ultimo non nasconde la sua preoccupazione e ne parla con un uomo misterioso al telefono.

La trama di Endless Love prosegue con Emir prova a tranquillizzare Takir: gli fa sapere che la polizia ha stabilito che è stato Taner a uccidere Karen e per questo è stato arrestato. Nel mentre proseguono i festeggiamenti per le nozze di Ozan e Zeynep. Kemal inizialmente non voleva partecipare all’evento, ma Huseyin lo convince a prendere parte a un evento così importante per sua sorella.

Per questo Kemal si presenta alla festa in compagnia di Asu. Nihan però si fa castelli in aria e pensa che la mossa dell’uomo sia fatta per farla soffrire. Per questo dimentica il dispiacere con qualche bicchiere di troppo. A questo punto Emir è speranzoso di poter consumare il matrimonio con Nihan, che invece gli ribadisce di non volere avere nulla a che fare con lui.

Intanto Kemal approfitta della presenza di Tufan per pressargli, fino a fargli confessare di essere una spia. Per questo minaccia il braccio destro di Emir e gli chiede di sapere tutto quello che sa. Il modo per zittirlo è dirgli chi ha ucciso Karen. Tufan si arrende e a fine serata invece di dire a a Kemal il nome, gli consegna un bigliettino, dove al suo interno corrisponde l’abitazione dell’assassinio. Kemal fin da subito appare scettico, ma si reca sul luogo.

Come finisce Endless Love? Non vi faremo spoiler e vi invitiamo a seguire le nostre anticipazioni passo passo, così da scoprire la trama.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Dove e quanto va in onda Endless Love? Scoperte le anticipazioni, è importante rispondere anche a questa importante domanda. Qui vi proponiamo tutti gli orari nel corso della settimana, così da non perdervi nemmeno un secondo:

Dal lunedì al venerdì gli episodi vanno in onda dalle 14:10.

al gli episodi vanno in onda dalle A seguire il venerdì abbiamo l’appuntamento in seconda serata, alle 23:30 circa.

abbiamo l’appuntamento in seconda serata, alle circa. Infine il sabato e la domenica, la serie TV va in onda dalle 14:45.

Quanti episodi ha Endless Love e quante stagioni ha Kara Sevda (nome originale della serie)? La soap opera vanta due stagioni in totale, formate da 35 e 39 puntate. In Italia però viste le puntate più brevi stiamo assistendo a maggiori appuntamenti.

Endless Love dov’è ambientata? La serie ha come cornice la Turchia. Pensate che la serie TV ha avuto così tanto successo che nel Museo delle cere del Tashkent City Park, in Uzbekistan, troviamo esposte le figure dei due protagonisti Kemal Soydere e Nihan Sezin, nella parte dedicata a Istanbul.

Dove vederlo in TV e streaming

Ora che sappiamo tutte le informazioni utili dove è possibile vedere tutta la serie Endless Love?

Se avete intenzione di vedere Endless Love in TV e streaming in italiano, potete farlo su Canale 5 e Mediaset Infinity in streaming su sito o app.

All’interno della piattaforma dopo accesso o registrazione si può recuperare la puntata del giorno o in un secondo momento. Questo permette anche agli utenti di poter recuperare la trama e sapere nel dettaglio come finisce Endless Love.

A domani con le nuove anticipazioni!