Nicolò Figini | 4 Giugno 2023

Fedez

Il costo dell’orologio di Fedez

Non molto tempo fa Fedez e Lazza si sono ritrovati insieme per collaborare a un nuovo progetto che non c’entra nulla con la musica. I due non hanno creato una canzone per l’estate, almeno per il momento, ma hanno dato vita a una nuova bibita. Hanno anche tenuto una festa per il lancio sul mercato e nel post Instagram hanno scritto:

“È nato DrinkBoem, il nostro Hard Seltzer. Dopo un anno di assaggi e brainstorming per creare un prodotto innovativo e fresco, ci siamo. BOEM è un drink in lattina, leggermente alcolico e con poche calorie, orgogliosamente made in Italy. Il primo gusto che lanceremo a Giugno è zenzero. Prodotto vietato ai minori di 18 anni. Bevi responsabilmente”.

All’interno di una delle Storie di Instagram, invece, ne hanno parlato a voce pochi giorni prima del debutto. Qui i fan di Fedez potrebbero aver notato un dettaglio in particolare, ovvero il suo orologio. Ma quello che forse non sapete è il costo dell’accessorio. L’oggetto, infatti, pare abbia un valore che vi farà girare la testa.

Si tratta di un Richard Mille, in particolare del modello RM 65-01 e considerato l’esemplare più sofisticato del marchio. Questo è stato pensato per un uso quotidiano, ma la particolarità sta proprio nella qualità tecnica: possiede un bilanciere ad alta frequenza in grado di cronometrare fino a 1/10 di secondo con la massima precisione.

Il costo, secondo quanto riporta anche il sito Mowmag-com, si aggira intorno a 570mila euro!