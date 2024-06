Ragazze di OnlyFans al party di Fedez per il lancio dell’ultimo singolo: parla una di loro

NEWS

Debora Parigi | 20 Giugno 2024

Fedez

In occasione del lancio del nuovo singolo, Sexy Shop, Fedez ed Emis Killa hanno organizzato una festa. Secondo alcune dichiarazioni, al party erano presenti anche alcune ragazze di OnlyFans scelte proprio dai due cantanti. E di queste ragazze alcune hanno preso parte al videoclip ufficiale uscito oggi.

La rivelazione di ragazza di OnlyFans presente alla festa di Fedez ed Emis Killa

Venerdì 31 maggio, allo scoccare della mezzanotte, è uscita su tutte le piattaforme streaming di musica la canzone Sexy Shop, singolo di Fedez ed Emis Killa dove nel testo sembrano esserci riferimenti alla relazione con Chiara Ferragni. In occasione del lancio del brano, i due cantanti hanno organizzato un party (come spesso accade nel mondo della musica). Ma oggi veniamo a sapere che a quella festa erano presenti alcune ragazze di OnlyFans.

A riferirlo è proprio una di loro, Manuela La Cetacea (nome d’arte scelto per la piattaforma), che ha parlato con il settimanale Gente. La modella ha detto che al party erano presenti molte ragazze della nota piattaforma a pagamento per adulti. E alcune di queste le ha portate proprio lei:

“Come sono finita al party di Fedez ed Emis Killa? Tramite una mia amica lì presente che organizzava l’evento e che si occupava di portare le ragazze immagine. E a mia volta ne ho portate altre. Se servono ragazze carine me lo chiedono perché ho molti contatti nell’ambiente. Se le ragazze scarseggiano a una festa succede che me lo chiedono. Chi fa OnlyFans poi è più propensa a essere una ragazza immagine in un contesto del genere”.

La partecipazione alla festa non è a caso, ci sono infatti dei requisiti precisi. E comunque l’ultima parola spettava ai due padroni di casa, cioè Fedez ed Emis Killa. “Bella presenza, con i tacchi, carina e con un po’ di follower e devi avere tra i 20 e i 25 anni”, ha raccontato la modella. “Ma per essere invitate poi serve l’approvazione, da quel che so, di Fedez e dei suoi amici, tipo Taxi B che era alla festa con lui. Si mettono lì, guardano il profilo Instagram delle ragazze e dicono questa sì questa no. Alla festa di Fedez le mie amiche sono venute gratis. Quando invece fai la comparsa nei videoclip, allora magari ti pagano 50 o 100 euro”.

Secondo queste dichiarazioni, quindi, pare che alcune di queste ragazze di OnlyFans presenti alla festa abbiano partecipato al videoclip ufficiale di Sexy Shop. Il videoclip è uscito proprio oggi pomeriggio e sono appunto presenti varie ragazze.