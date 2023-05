NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Maggio 2023

Fedez rivela un retroscena sul suo periodo in ospedale alla premiere di The Ferragnez La Serie 2: ecco le sue parole

Le parole di Fedez alla premiere di The Ferragnez 2

Oggi su Prime Video esce The Ferragnez La Serie 2, e poche ore fa a Milano si è svolta la premiere della seconda stagione. Nel corso dell’anteprima Fedez e Chiara Ferragni hanno incontrato i loro fan, rispondendo anche ad alcune delle domande dei follower che da anni li seguono e li supportano con passione. Proprio un utente ha chiesto alla coppia quanto è difficile essere costantemente seguiti dalle telecamere, e a quel punto Chiara ha affermato:

“Noi non siamo filmati 24 ore su 24 per tutti i mesi in cui facciamo le riprese. Selezioniamo dei giorni in cui ci sono cose che accadono, e loro ci seguono. Ci sono dei momenti che sono più difficili, come la terapia per esempio, che è stato uno dei momenti in cui avere le telecamere è stato tosto, però alla fine fa parte del gioco ed è giusto farci vedere spontanei al 100%”.

Ma non è finita qui. A rivelare un retroscena inedito è stato infatti Fedez, che ha raccontato che durante il periodo trascorso in ospedale la troupe non era presente con loro. Le riprese infatti sono state effettuate dai Ferragnez in persona, e in merito il cantante ha dichiarato:

“Aggiungo che tante delle cose le abbiamo girate da soli. Tutto il periodo della prima puntata, in cui vengono raccontate delle cose delicate, non c’è stato alcun tipo di invasione di troupe. È stato girato tutto da me e da Chiara”.

Fedez rivela un retroscena sul suo periodo in ospedale all’anteprima di #theferragnez2 pic.twitter.com/BvGtMLOCD9 — disagiotv (@disagio_tv) May 18, 2023

In queste ore intanto i fan si stanno già godendo le prime 4 puntate di The Ferragnez La Serie 2, che era attesissima da tutto il pubblico. La prossima settimana verranno invece rilasciati gli ultimi tre episodi dello show di Fedez e Chiara Ferragni. Dopo l’estate infine verrà pubblicata una puntata speciale, interamente dedicata al Festival di Sanremo.