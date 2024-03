Fedez ricorda i due anni dal tumore con un commovente post, ma non c’è traccia di Chiara

Social

Andrea Sanna | 23 Marzo 2024

Su Instagram Fedez ha ricordato i due anni dall’operazione al tumore. Un commovente post dove, però, non c’è traccia di Chiara Ferragni. Al web non è sfuggito il dettaglio e non è mancata qualche critica…

Fedez ricorda i due anni dal tumore

Esattamente come lo scorso anno, Fedez ha voluto ricordare via social i momenti in cui gli è stata data la diagnosi del tumore al pancreas, così come il post operazione. Il rapper nel rammentare questi istanti si è detto profondamente grato alla vita.

Sui suo profilo ha condiviso uno post con una serie di foto molto significative per lui, che rievocano alla mente uno dei periodi più complessi della sua vita. In una prima foto Fedez si è mostrato in un selfie in bagno, dove sono evidenti le ferite post operatorie, coperte da delle bende bianche: «Esattamente 2 anni fa mi operavo di tumore al pancreas. Due fot**ti anni. La vita è bella».

Senza perdere l’ironia, in un secondo scatto, Fedez si è mostrato in mutande: «Anche il mio tumore non ha mai perso il mio sex appeal», si legge dalle Instagram stories. In altre immagini poi il documento del suo intervento, così come un foglio con su scritte delle cose che avrebbe voluto fare, superata questa difficile fase della sua vita. E infine una bella foto con medici e infermieri.

Nessun riferimento a Chiara

Oggi Fedez per fortuna sta bene fisicamente e i fan si sono detti molto felici di questo e di come abbia affrontato la malattia. Al suo fianco c’è sempre stata Chiara Ferragni. Ultimamente i due stanno affrontando una profonda crisi e balza all’occhio che il rapper non l’abbia minimamente menzionate. Molti non hanno potuto fare a meno di notare questo dettaglio.

Forse qualcuno, con la speranza che si possano risolvere le cose, ha ricordato a Fedez: «Ricordati che lei c’è stata sempre, nel bene e nel male». E ce ne sono ancora degli altri: «Tua moglie ti è stata sempre vicina. Fede sistema le cose dentro casa. Non hai messo una foto con Chiara». Gesto che alcuni hanno trovato poco carino dato che Chiara Ferragni in quei momenti gli è sempre stata accanto.

A questi appunti da parte di alcuni fan della coppia, però, Fedez non ha risposto, lasciando probabilmente correre.