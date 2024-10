Con un video postato sui suoi profili social, Giacomo Urtis ha rivelato quali sarebbero stati i presunti ritocchini di chirurgia estetica ai quali si sarebbe sottoposto Fedez nel corso degli anni.

I presunti ritocchini di Fedez svelati da Giacomo Urtis

In queste settimane, dopo mesi trascorsi al centro del gossip e della cronaca rosa, Fedez sembrerebbe essersi preso una lunga dai social. Da giorni infatti il noto e amato rapper è sparito dalla circolazione e sta postando il meno possibile sui suoi profili. Ciò nonostante i pettegolezzi sul cantante non mancano e solo di recente si è mormorato che Federico, dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, abbia ritrovato l’amore e che abbia una nuova fidanzata. Attualmente però l’artista milanese non ha ancora commentato le ultime indiscrezioni sul suo conto e non sappiamo dunque cosa stia accadendo in realtà.

In queste ore però si sta nuovamente parlando del rapper e a tirarlo in ballo stavolta è stato nientemeno che Giacomo Urtis. Con un video caricato sui suoi profili social, il chirurgo dei Vip ha parlato dei presunti ritocchini estetici ai quali si sarebbe sottoposto l’ex marito della Ferragni. Ma cosa ha raccontato l’ex Vippone del Grande Fratello Vip? Andiamo a scoprirlo.

Secondo Giacomo Urtis, nel corso degli anni Fedez potrebbe aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. In particolare il cantante avrebbe apportato delle modifiche alla mandibola. Ma non solo. Sempre stando al chirurgo, il rapper si sarebbe sottoposto anche a una blefaroplastica, ovvero l’intervento di ringiovanimento delle palpebre. Infine Urtis parla di un dimagrimento del viso.

Naturalmente precisiamo che quanto vi abbiamo appena riportato corrisponde solo ed esclusivamente al pensiero di Giacomo. Federico infatti non ha mai confermato di essere ricorso alla chirurgia estetica nel corso degli anni e di conseguenza dunque il tutto va preso con le pinze.